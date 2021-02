Fotis Katsikaris se mostró muy satisfecho por el trabajo de sus jugadores en un partido tan importante ante Movistar Estudiantes, por el contexto y por la moral del grupo: "Hemos ganado un partido que era muy importante para nosotros. Era muy complicado. Felicitar a los jugadores por su trabajo".

"Tengo la sensación de que nos han sorprendido por cómo han salido a la pista. Con mucha energía, con contacto en defensa, no hemos atacado bien. Hemos cometido errores, no solo en la estrategia, sino tácticamente. En defensa teníamos problemas en los bloqueos directos. Sabíamos que tenían capacidad anotadora y de creación, tuvimos una primera parte mala en defensa. Hemos acabado la primera parte con 38 puntos estando mal", explicaba el entrenador cajista sobre los dos primeros cuartos y como cuajó la reacción: "En el descanso hemos hablado de lo que tenemos que cuidar, de subir la intensidad, hemos hecho mejor trabajo en ese aspecto, de los bloqueos directos, más agresivos y hemos controlado el rebote. En ataque con paciencia hemos encontrado buenos tiros, buenas situaciones, jugadores con mucho talento".

Fue un buen partido tanto para Francis Alonso como para Bouteille, con 20 y 15 puntos respectivamente, algo que valoró también Katsikaris: "La confianza es importante para un jugador anotador como ellos. Seguro que es un plus, para que estén más fuertes y con confianza. Francis me ha gustado un dato, que tenía cuatro asistencias. Ha sabido leer mejor las situaciones, no ha tenido prisa. Necesitaban un partido así para mejorar. Han estado muy bien".

"Teníamos tres días para preparar el partido, por eso doy mucha importancia a la victoria. Espero que ahora que estamos juntos y podamos entrenar, espero que vayamos para arriba", comentaba también el entrenador sobre el poco tiempo que hubo de preparación así como dejó dudas sobre el estado de Darío Brizuela y Alberto Díaz: "Todavía no tengo informe del staff médico. Sí que los dos arrastran problemas físicos las últimas semanas, es difícil porque son importantísimos para nosotros, que generan y todos saben lo importantes que son. Si no están al 100% es un problema. Espero que puedan recuperarse. Necesitamos a todos".