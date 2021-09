Francis Alonso y Darío Brizuela, dudas para Murcia

Después de descansar el domingo, el Unicaja se ejercitó el lunes por la tarde y este martes con una doble sesión, físico por la mañana y pista por la tarde, con sesión de fotos de la Basketball Champions League entre medias para la plantilla.

Carlos Suárez va completando entrenamientos cada vez con mejor ritmo y puede tener en Murcia sus primeros minutos tras vestirse el sábado ante el Gran Canaria. No se ejercitaron con el grupo e hicieron trabajo individual Francis Alonso y Darío Brizuela. El primero se produjo una torcerdura de tobillo ante los canarios el pasado sábado que le impidió jugar en el último tramo de partido. No parece una dolencia muy importante, pero depende de la evolución estará o no ante los pimentoneros.

También es duda para el partido del sábado Darío Brizuela. El vasco se lesionó el pasado 12 de septiembre en el último partido de pretemporada en Galicia ante el Joventut también en un tobillo y el esguince, que en primera instancia no parecía serio, le ha impedido debutar oficialmente. Tampoco hay certeza sobre su participación en Murcia. La idea era que, tras tratarse y no forzar para los partidos ante los equipos canarios, estuviera a punto para la cuarta jornada. Pero aún no es seguro, dependerá de cómo evolucione. Dos dudas de jugadores que ocupan la misma posición. Jaime y Cole se están alternando en las posiciones de uno y dos.