Francis Alonso y las "nuevas responsabilidades"

En el tramo final de la temporada pasada, la presencia de Francis Alonso en el Unicaja se difuminó. Ahora vuela por debajo del radar. Pero no hay que olvidar que su irrupción en la primera mitad de temporada fue una de las noticias más refrescantes del baloncesto malagueño en años. Un jugador con una facilidad anotadora impactante y un tiro letal. Con carencias, lógicamente, en su juego. Era su primer año completo como profesional, porque el anterior fue prácticamente en blanco competitivamente hablando por una lesión, la falta de confianza de Cuspinera en Fuenlabrada y el estallido de la pandemia cuando empezaba a carburar en Oviedo. Acabó, por ejemplo, la Eurocup con 11.6 puntos y unos porcentajes del 53% en tiros de dos, 44% en triples y 90% en tiros libres.

Los retos de Francis Alonso esta temporada pasan por mejorar defensivamente y ganarse los minutos en un contexto exigente. Con Alberto Díaz, Norris Cole, Jaime Fernández y Darío Brizuela, el tiempo en pista para las dos posiciones más exteriores estarán bastante caros. No será extraordinariamente raro ver a tres bajitos en la pista a la vez, pero no se contempla como plan de partida. No pareció convencerle demasiado a Katsikaris por el minutaje, ahí está también otro reto. Durante el verano ha compartido algún viaje con su pareja con duras sesiones de trabajo en Madrid en el cuartel general que monta su agente, Quique Villalobos, en Madrid y en el que estuvo también Jaime Fernández.

"Estamos rodando, ya llegó Norris Cole, el equipo entrena muy bien, con muy buena actitud. Tenemos la ventaja de que seguimos muchos jugadores del año pasado, entonces ha sido fácil encontrar esa química y ahora tenemos ganas de empezar. Los amistosos son una prueba para ver carencias y ventajas y hay que usarlos para mejorar", dice Francis Alonso antes del primer partido de pretemporada, este domingo en San Fernando: "Tengo muchas ganas de empezar, ayudar todo lo posible al equipo. Tanto los compañeros como el entrenador irán al 100% y yo tengo que dar lo mismo para conseguir aportar mi granito de arena".

Cuestionado por el rol que le ha pedido Katsikaris en el equipo, Alonso razonaba que "al final de temporada tuvimos una conversación, sobre lo colectivo y lo individual. Hay cosas que tenemos que mejorar, otras cosas que tengo aportar. En esas responsabilidades tengo que dar un paso adelante también y en cualquier cosa que deba ayudar pues estaré al 100%. Es un nuevo equipo, un nuevo año y tengo nuevas responsabilidades, así me lo tomo. Van a ser más o menos minutos, pero en lo que tenga voy a ser 100% exigente conmigo", decía el malagueño, que esta semana pasó un mal rato con la lesión del joven canterano Rafa Santos: "Estaba yo atacándole a él en ese momento de la sesión y me sentí fatal. Ese mismo día le llamé, fue un día difícil para mí. Cuando un compañero se lesiona también te duele, aunque sabes que estás expuesto. Anímicamente está mejor y seguro que sale mucho mejor de esto".

"En estas dos semanas estamos entrenando muy bien, con buen ritmo, muy alto. Nos estamos encontrando bien y hay que aprovechar ese impulso. Va a ser una temporada larga. Vamos a tener varios amistosos para mejorar cosas técnicas y conceptuales. Físicamente y por la actitud que tenemos creo que vamos a hacer una gran temporada. Estamos aprovechando que casi la mayoría estamos del año pasado y estamos puliendo detalles a nivel defensivo y ofensivo. Las nuevas incorporaciones están teniendo una actitud increíble y eso facilita tanto a nosotros como a ellos la adaptación", resumía Alonso sobre los primeros compases del trabajo, al tiempo que se solazaba por la mayor presencia de público en el Carpena: "La temporada pasada los echamos de menos muchísimo. A nivel sanitario se está haciendo un trabajo mejor para que los aficionados se incorporen poco a poco. Ambas partes, afición y jugadores, estamos ansiosos por encontrarnos. Es la parte más importante de este club y estamos deseando que el Carpena esté lleno y nos ayude a sacar partidos adelante. Me gusta la nueva camiseta, los detalles marcan la diferencia, ves la palabra perita ahí... (risas)".