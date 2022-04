El ex cajista Frankie Ferrari vuelve a la ACB y ficha por el Casademont Zaragoza

Frankie Ferrari será nuevo jugador de Casademont Zaragoza hasta final de temporada, tras el acuerdo firmado entre ambas partes. El ex jugador del Unicaja, que tras estar la temporada pasada un par de meses en Málaga anunció que se retiraba, volvió a jugar y ahora regresa a la ACB. El base de 1,85 metros y nacionalidad italiana ha militado esta temporada en los Santa Cruz Warriors. Su llegada está prevista para las próximas horas y se incorporará a la disciplina del equipo una vez supere el preceptivo reconocimiento médico. No se enfrentará al Unicaja al haberse disputado ya los dos partidos. Coincidirá con los ex cajistas Deon Thompson y Adam Waczynski.Ferrari desarrolló su trayectoria en los San Francisco Dons de la NCAA, tras su etapa universitaria recaló en la ACB en el Baxi Manresa (2019/20) donde promedió 14,7 pts 3,2 rebotes y 5,5 asistencias en casi 26 minutos de juego de media por partido.En la temporada 2020/21 jugó en Gran Canaria, Unicaja Malaga y de nuevo en Baxi Manresa donde firmó 11,8 puntos y 5,3 asistencias de media en los 11 partidos que disputó con los manresanos.Tras un breve paso por la liga alemana con Brose Bamberg, el jugador volvió a San Francisco, para enrolarse en los Santa Cruz Warriors donde ha disputado 28 partidos promediando 5,5 puntos y 5,5 asistencias por partido.“Hablamos de un base con experiencia en la Liga que conoce la competición, con un punto diferente a lo que tenemos por su vocación ofensiva, y no solo por su anotación, sino por su capacidad por involucrar al resto del equipo y darle una vocación más ofensiva. Buscamos un jugador con más amenaza ofensiva de lo que tenemos en la actualidad, con una capacidad para jugar el pick ando roll, con la idea de que en campo abierto tiene facultades para empujar al equipo jugando con ritmo alto donde se encuentra cómodo. La intención es añadir un peón de un perfil más ofensivo y además de dotarnos de esa capacidad ofensiva, puede ayudar al equipo”, decía Toni Muedra, director deportivo.