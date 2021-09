Gody Dike acaba su experiencia en el Unicaja

El malagueñoha completado las tres primeras semanas de pretemporada con el Unicaja . No pudo jugar ningún partido porque su universidad,, no se lo permitió. Sí entrenar, pero no jugar. El pívot de raíces nigerianas cumplirá su tercera temporada en la. Después de empezar en la EBG y estar hasta el primer año del cadete, se marchó al, donde estuvo tres años antes de dar el salto a Estados Unidos.