"Golden Boys 2.0", la puerta de entrada hacia "La familia"

La Federación Española de Baloncesto (FEB), de la mano de su presidente Jorge Garbajosa y del técnico de la selección Sergio Scariolo, dio a conocer los detalles del proyecto conocido como "Golden Boys 2.0", que pretende integrar a quienes estén despuntando en las categorías inferiores en dinámica de la absoluta, "La familia" como algunos la conocen, pese a no participar con esta en competiciones oficiales.

"Queremos mantener lo más arriba posible la competitividad al tiempo que vamos incorporando a estos nuevos valores que están ahí, apretando fuerte. Hemos pensando en algo nuevo, 'Golden Boys 2.0'", indicó Scariolo tras anunciar la lista para el próximo Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón.

"Durante tres o cuatro días, a turno, queremos que tres jugadores alternativamente puedan estar con el primer equipo; entrenando o durante las concentraciones. Se integrarán en todos los momentos de la vida del equipo, entrando en contacto con los veteranos, que transmitirán los valores colectivos de este equipo y lo que le ha hecho especial. La idea es ir ampliando de una forma lógica el grupo de jugadores que hace parte de nuestra familia", explicó Scariolo.

De momento, no se quisieron dar los nombres de los que pasarán por esta experiencia antes del Mundial: "No es el momento. No es un grupo cerrado, hay flexibilidad. Hemos elegido tres generaciones porque hasta el 2002 ya han entrado en la absoluta y del 2003 al 2005 están a punto". "Queremos encajarlo de una manera fluida con el verano que tienen previsto, con sus equipos y sus universidades. En el baloncesto de hoy las cualidades físicas y atléticas son decisivas para competir al máximo nivel y vamos teniendo un grupo cada vez más extenso de jugadores que saben unir a las capacidades técnicas tradicionales, alguna cualidad atlética y física de alto nivel", apuntó.

Algunos de los elegidos podrían salir del equipo que se ha proclamado campeón del mundo sub-19 en Hungría: "Los campeonato siempre son una alegría. A partir de ahí no hay que pensar que ganar un oro en un campeonato del mundo cambia la vida de un movimiento baloncestístico, de una federación o de un entrenador. Es un momento fantástico, un momento que confirma la competitividad. Pero no pensemos que eso quiere decir que de repente sus vidas cambian".

"Tienen un recorrido muy largo por delante. Se les ve un punto de llegada muy brillante, pero el camino tendrá curvas y tendrán que ser capaces de afrontarlas. No pensemos en tener algo que todavía no tenemos. Pero a su vez esta generación y las de su alrededor nos hacen pensar que en este puente donde tenemos que mantener una competitividad, llegaremos a un punto más pronto que tarde donde volveremos a tener una cantidad de talento individual muy importante para que la dimensión vuelva a ser la máxima posible", completó.

Por su parte Garbajosa declaró: "Es la continuación de algo que empezamos hace siete años. Decidimos que había que unificar el trabajo de las selecciones desde la sub 12 hasta la absoluta. Con mucho trabajo, con mucho colaboracionismo. Hubo que esperar para ver los resultados, y están llegando. Consideramos que había que dar un paso más. Este equipo absoluto tiene unos valores de sentimiento de pertenencia y no hay mejor manera que los chicos desde jóvenes toquen esos valores".