Históricos y VIPs en el Carpena

Hubo otro llenazo en el Martín Carpena en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa. No se pudo celebrar con victoria, pero se pudo disfrutar de un ambiente de día grande, como no poca gente imaginaba que ya no se iba a poder disfrutar en el coliseo malagueño por la deriva de la entidad. Quizá sea el título más importante de la temporada esa alegría que ha regresado al Palacio, por encima de los magníficos resultados.

Para el partido hubo mucha gente importante. Históricos de distintas épocas muy marcadas del baloncesto, como Pepe Sánchez y Ray Smith. Uno, miembro del equipo mítico del trienio Copa-Liga-Final Four, que ahora pasa largas temporadas en Málaga y que está incluso entrenando con el equipo de veteranos. El otro, parte de aquel inolvidable Mayoral Maristas que transportó al deporte de la canasta en Málaga a otra dimensión en una rivalidad que hizo crecer al deporte. Volvería a jugar, ya veterano, en el Unicaja ya fusionado. También estuvo Kyle Wiltjer, que trabaja en Málaga acabada su temporada en China.

En el palco, cerca de Juan Carlos Navarro, ahora director deportivo azulgrana, estaba Alejandro Davidovich. El malagueño, uno de los 30 mejores tenistas del mundo, visitaba el Carpena por primera vez para un partido y quedó impactado con el ambiente. Fue recibido por el presidente, Antonio Jesús López Nieto. Era entrevistado por Movistar y mostraba su confianza en el equipo malagueño antes de comenzar la temporada de hierba.

Recuerdos para Alberto e Ibon

Además, Alberto Díaz recibió una camiseta conmemorativa de su partido 400 con la camiseta del Unicaja que cumplió el pasado miércoles, en el primer encuentro de las semifinales. La recibió de manos de los embajadores del club, Carlos Cabezas y Berni Rodríguez. Y el presidente le entregó a Ibon una foto de su partido 300 en ACB a su llegada al Carpena.