Hoja de ruta establecida

Va tomando forma todo lo que concierne al Unicaja para el siguiente curso. Diseñada la plantilla, también está ya establecida la hoja de ruta a seguir para que la maquinaria se ponga en marcha de cara a la temporada 18/19. Un inicio programado para el cierre de septiembre, aunque la pretemporada comenzará en menos de 15 días.

Sobre el 14 los jugadores irán aterrizando en la ciudad de forma escalonada, incluso los nacionales o los que permanecen de la campaña anterior pueden llegar antes. No obstante, el 16 comenzarán las pruebas físicas y médicas en el Quironsalud Málaga. Ya la semana próxima, el lunes 20, Luis Casimiro se pondrá por primera vez a las órdenes del grupo para iniciar el trabajo con balón. Unas sesiones donde los nuevos comenzarán su adaptación a la ciudad y al equipo.

Poco menos de dos semanas después tendrá lugar el primer amistoso. El Unicaja quedó contento con su participación en el Circuito Movistar, una iniciativa de reciente creación por parte de la ACB, y repetirá presencia. Este estío se desplazará hasta Guadalajara para enfrentarse en el Palacio Multiusos de la ciudad al Movistar Estudiantes -dos de septiembre a las 19:30- y San Pablo Burgos -tres de septiembre a las 20:30-, encuadrados con el equipo malagueño en el Grupo B.

Cuatro días después en la ciudad manchega de Puertollano participarán en el torneo que lleva el nombre del técnico cajista. El contrincante en esta cita, de la que no se conocían detalles hasta ayer, será el Montakit Fuenlabrada. Después aparece en escena el tradicional Costa del Sol, donde el Olympiacos en Benalmádena el día 13 y el Real Madrid en Marbella el día 15 ejercerán como piedras de toque.

La Copa Andalucía le pondrá el broche a la pretemporada el 23 en el pabellón Blas Infante de Alhaurín de la Torre. Se desconoce el oponente, que saldrá del Real Betis o el CB Granada, que se medirán previamente.

Una preparación marcada por el alto nivel -cinco equipos de ACB, entre los que está el vigente campeón de la ACB y la Euroliga-, donde no hay grandes desplazamientos. De hecho, tres de los partidos se juegan en la provincia. Ahora está por ver qué sucede con los internacionales, muchos de ellos ya citados como es el caso de Lessort. Los equipos Euroliga intentarán presionar ya que sus jugadores no podrán ir con la competición en marcha, pero el Unicaja ya no tiene ese estatus. Si los habituales con sus selecciones son citados, Casimiro se quedará en cuadro para trabajar en una fase de suma trascendencia. Si como está previsto, los combinados nacionales hacen concentraciones previas a las ventanas FIBA, su ausencia afectaría a más de la mitad de los amistosos. Se podría dar la posibilidad que solo jugasen la Copa Andalucía. Al principio estarán los 12 profesionales, aunque de poco puede servir. En esa situación, algunos canteranos del junior ejercerán de parche. Morgan Stilma estará desde el comienzo.