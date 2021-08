Prueba número uno en San Fernando (12:00)

Bahía Sur será el escenario del primer partido de pretemporada del Unicaja, en la final de la Copa Andalucía (12:00 horas, Andalucía Televisión) ante el Coosur Betis. Una pista que tiene su historia. No ha habido baloncesto de máxima élite en clubes, aunque conviven dos en Liga EBA, pero hay larga tradición de baloncesto. En San Fernando jugó, por ejemplo, su primer partido con la selección española absoluta, Pau Gasol, hace poco se cumplieron 20 años, allá en 2001, en un partido ante Grecia. La Isla de León fue sede habitual de las concentraciones previas a los grandes torneos de la selección española durante una década, se forjaron lazos y se construyó un equipo de leyenda. Por estas pistas han desfilado también Alberto Díaz, Rubén Guerrero o Francis Alonso en torneos de categorías inferiores, la ciudad gaditana es habitual sede en los Andaluces y Nacionales. Y aquí debutarán con el Unicaja Jonathan Barreiro, Micheal Eric y Norris Cole.

Es el primer proyecto con pleno sello de Fotis Katsikaris tras llegar en enero para intentar reconducir un barco a la deriva cuenta con un núcleo amplio que repite, lo que debe facilitar la integración. Con sus defectos y limitaciones, que se han intentado paliar con los tres fichajes, pero ya conocen el grueso lo que quiere el técnico griego. En un cambio profundo en la cabina de mando del club, con Antonio Jesús López Nieto en la presidencia y Juanma Rodríguez en la dirección deportiva, se están dando pasos para reconquistar a la afición. Desde el sucedáneo obligado de campaña de abonados, con un retorno y un impacto profundo, hasta las camisetas con más morado y guiños identitarios. López Nieto y Rodríguez son gente de deporte y que conocen el medio. Después habrá más o menos acierto en las decisiones o los fichajes, pero sí parece haber una idea clara de lo que se necesita y se quiere, se ha hecho un diagnóstico rápido y se actúa. Pero también saben que el éxito o el fracaso depende de que la pelota entre. No obstante, si se crean las mejores condiciones externas es más posible que el equipo funcione en la pista.

Con las bajas de Alberto Díaz, Yannick Nzosa y Carlos Suárez, tres jugadores que deben ser básicos y que dan un empaque defensivo alto al equipo, el principal caballo de batalla por la falta de solidez atrás, el Unicaja se presenta con los tres fichajes, la presencia de Edgar Vicedo, que ayuda al equipo a trabajar aunque no haya perspectiva, de no haber lesiones, de contratarle y el canterano José Roberto Tanchyn, ala-pívot de 2.03 y 17 años que estrenó internacionalidad con España este verano en el Youth Challenger sub 18, para dar profundidad. Jaime Fernández, Pablo Sánchez, Norris Cole, Darío Brizuela, Francis Alonso, Axel Bouteille, Jonathan Barreiro, Tim Abromaitis, Micheal Eric y Rubén Guerrero conforman la expedición. Hay ganas de ver la evolución de la propuesta baloncestística de Katsikaris, a quien se le dio un voto de confianza importante, más por su trabajo que por los resultados.

Enfrente está un Coosur Betis que ha cambiado bastante. Juanma Rodríguez dejó paso, tras tres temporadas, a Berdi Pérez, otro viejo conocido en Los Guindos. El cambio en la plantilla es profundo. Sólo siguen tres jugadores. El canterano cajista y capitán, Pablo Almazán, Nick Spires y el joven Ibrahim Magassa. Además, el malagueño Pepe Pozas elegido como emblema con un contrato largo, y apuestas muy interesantes como el belga Vrenz Bleijenbergh, un alero de 2.08 metros y 20 años. Americanos con proyección como Shannon Evans, Khadeen Carrington y Vitto Brown, la recuperación de un canterano como Burjanadze. Y la garantía de tener a Joan Plaza al mando, que garantiza competitividad. Sobre el papel, refuerzos interesantes que deberá cuajar el técnico catalán en equipo.

Antes de esta XXIV edición de la Copa Andalucía, el Unicaja ha ganado 14 títulos y tiene seis subcampeonatos. El Betis acumula seis títulos y 13 subcampeonatos. No deja de ser un torneo de pretemporada, pero el prurito de ser el mejor equipo andaluz tiene su aquel. Normalmente llega en un punto más avanzado de la pretemporada, como última prueba, pero esta vez es la primera prueba. Un estreno en San Fernando de buen nivel. Comienzan las pruebas y hay ganas de contemplarlas.