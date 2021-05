Hace una semana se veía como algo improbable tras la derrota dolorosa ante el MoraBanc Andorra, por el estado propio y de los rivales. Pero las victorias en el tour vasco en Vitoria y San Sebastián y la derrota del cuadro andorrano en Badalona han permitido al Unicaja fabricarse una última oportunidad de meterse en el play off y adecentar algo una temporada negra, huérfana de alegrías y con problemas en todos los estratos del club. Eso sí, no es barata esa opción. Obliga a ganar al Real Madrid (18:30 horas, #Vamos) en el Carpena. El premio es jugar otra vez contra los blancos desde la semana siguiente, primero contra octavo.

Vencer no arreglaría el problema estructural, pero sí daría aire. Al entrenador, Fotis Katsikaris, para el que sería una manera de verificar públicamente que lo ha hecho bien y le daría más crédito para afrontar la próxima temporada al comando, como es su deseo y como está firmado, aunque el club tenga la posibilidad de romper el vínculo, como el técnico. A los jugadores, señalados también por una temporada mala en la que ellos, por más que la estructura de la plantilla fue muy deficiente, también han defraudado. Para quien entre a mandar en los despachos no cambiará nada su tarea, se juegue o no el play off.

Históricamente, se han jugado 97 partidos contra el Real Madrid, con 68 victorias blancas y 29 del Unicaja. Es decir, un 29.9%, poco menos de uno de cada tres partidos. Hubo un periodo a comienzo de siglo en el que el Unicaja estuvo, incluso, en el escalafón por encima del club blanco, que tardó más en instalarse en la Euroliga. Le ganó el equipo malagueño una final de Copa, le echó una vez cuando Scariolo hizo magia para tumbar al Madrid de Joan Plaza, que había quedado primero la temporada regular con bastante autoridad, en la primera ronda del play off.

Pero la realidad ahora es otra. El Unicaja está a años luz del Madrid, por más que el equipo blanco también tenga bajas (Randolph, Thompkins, Tavares y Reyes) y haya padecido las fugas a la NBA de Campazzo y Deck. El equipo blanco, después de un maratón de partidos en el que se quedó a una uña de la Final Four, tuvo un descanso ante el que volvió el jueves. Ganó ante el Bilbao (70-58) sin exhibiciones. Pero no hay mejor equipo en el baloncesto español, probablemente en Europa tampoco, desde que Pablo Laso se hizo cargo en 2011. La historia de una sección que parecía mortecina viró y ganar al Madrid, algo cotidiano en la década anterior, se ha convertido en algo tremendamente difícil. Sólo se hizo en tres de los últimos 18 duelos oficiales.

Sin Nzosa, Mekel y Suárez, el Unicaja afronta un partido con un premio importante. El equipo, estando mal, no se ha abandonado y tiene en su mano acceder al play off por el título y prorrogar hasta junio la temporada. Si lo hace, la temporada no será tan negra como lo es ahora. Merece la pena el triunfo.