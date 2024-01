Horario y dónde ver en TV el Unicaja - Dreamland Gran Canaria de ACB

Ibon quiso resaltar las virtudes de un rival muy exigente: "No son solamente tres jugadores. Tiene más de un 50% entre los tres. Tienen 13,5 y no tienen un perfil defensivo en sus jugadores. Tienen un nivel defensivo muy alto. Es un equipo que no tenía los jugadores que tenían el año pasado y es una pasada el nivel defensivo al que juegan. Son muy intensos y están muy bien trabajados atrás. Vienen muy bien y están en un punto de confianza muy alto. Están en un momento de forma excelente". Además, quiso resaltar la evolución del equipo: "Yo no creo que sean el equipo de la primera vuelta, ni nosotros tampoco. Fue el último equipo que nos ganó en ACB, pero de eso hace ya mucho tiempo".

Ante la cercanía de la Copa del Rey de Málaga, habló sobre cómo llega su equipo: "Es una pregunta que podríais contestar vosotros. Esto no es como antes que debías estar bien en febrero, sino que debes estar bien cada fin de semana. Ahora si compites cada fin de semana, pues te desentrenas. Lo del pico de forma ya no es así. Esto es élite y debes estar bien cada fin de semana. Para jugar un partido cada 3-4 días, nadie está acostumbrado, salvo los de Euroliga". El entrenado dio un poco de luz sobre el estado de Barreiro: "Se hizo el otro día una revisión. Pero nos dijeron que no nos vengamos arriba. Son los plazos y no sabemos si los vamos a poder acortar".

Por último, dejó claro que no quiere hablar de posibles rivales para la Copa del Rey: "El que no quiera es el que nos va a tocar como el año pasado. Ahora vamos con el Gran Canaria".