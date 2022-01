Como ir al dentista (12:30)

El Unicaja va al dentista de Miribilla, donde Álex Mumbrú y sus jugadores han hecho un fortín. Siete victorias seguidas en casa (sólo cayeron en los dos primeros duelos, ante Zaragoza y Barcelona), cinco consecutivas en los cinco últimos partidos jugados. El Surne Bilbao estaba en diciembre en puesto de descenso y ahora toca el play off. De 3-9 a 8-9. Una secuencia de victorias que el Unicaja no cata desde años ha. El equipo de Katsikaris visita la pista en la que el técnico griego firmó su mejor obra como entrenador. Subió varios escalones hasta jugar una final de ACB, otra de Eurocup y unos cuartos de final de Euroliga en los que tuteó al CSKA. Paradójicamente, uno de los jugadores los que adiestraba entonces, Álex Mumbrú, técnico pujante que subió al equipo desde la LEB y que va atrayendo focos, puede dejar al entrenador heleno en una situación crítica. El crédito de entrenador y plantilla está bajo mínimos, en una temporada en la que se pierden más partidos que se ganan (11-12). Es un bloque con la autoestima por los suelos, de buenos jugadores que conforman, ahora mismo, un mal equipo.

La desgraciada lesión de Micheal Eric ha mermado más el potencial interior ante un rival que saca músculo con Ángel Delgado, el máximo reboteador de la ACB, bien secundado por el francés Damien Inglis y el estadounidense Jeff Withey, los tres en muy buena forma en los últimos partidos. En el juego interior ha tenido problemas el equipo malagueño, es el segundo equipo que menos rebotea de la ACB (problema de todos, no sólo de los interiores) y enfrente hay jugadores con poderío, hambre y esa confianza fabricada después de cinco victorias seguidas.

El Bilbao Basket tiene a un jugador positivo, cuyo nombre no ha hecho público el club, y está pendiente de los resultados de las PCR al resto de la plantilla para saber cómo afrontará el duelo. También está pendiente el conjunto vasco del estado físico del lesionado Andrew Goudelock, su máximo anotador y sin quien ganó en domingo pasado en Sevilla, con el también escolta Ludde Hakanson como principal protagonista (26 puntos y 30 de valoración). En Bilbao también se dio a conocer Axel Bouteille en la ACB y desde allí le fichó el Unicaja en una operación que se cerró justo antes de la pandemia. El francés no ha sido el líder que Mumbrú sí le hizo en Bilbao, aunque es de los jugadores con mejor rendimiento.

El Unicaja comparece con Alberto Díaz y y Tim Abromaitis, que fueron bajas el martes ante el Cluj. Son dos jugadores esenciales en el Unicaja. No puede jugar Kravic, aunque viajó con el equipo para ir integrándose, el último, por ahora, fichaje de un Unicaja que necesita victorias como agua de mayo. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. El margen de error se va estrechando si se piensa en modo play off. Y también para estabilizar la situación y no tener que pensar en algo más dramático.