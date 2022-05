Dramas en el espejo (17:00)

En el duelo de la primera vuelta en Málaga los entrenadores eran Fotis Katsikaris y Zan Tabak. En el Coliseum serán este domingo Paco Olmos e Ibon Navarro. Es un buen síntoma para ver que las temporadas del Unicaja y el Hereda San Pablo Burgos han sido malas. El equipo malagueño logró sortear una situación que podía ser crítica con cinco victorias en seis partidos durante el mes de abril que dieron una bocanada de oxígeno impagable. Porque la temporada es mediocre, pero iba camino de la debacle absoluta. Hacia ella se dirige el Hereda San Pablo Burgos, que saldrá con el cuchillo entre los dientes e intentará pasar por encima del Unicaja. El hasta hoy vigente bicampeón de la BCL está en puesto de descenso y tiene la permanencia muy complicada. Sus opciones pasan por derrotar al Unicaja. Si no lo hace, será casi imposible. Así que de la concentración y la intensidad parten las opciones de ganar del equipo malagueño. Habrá ambientazo y lleno en el Coliseum en una ciudad entregada al baloncesto que no quiere caer.

El equipo malagueño afronta los últimos partidos de la temporada con la certeza de que no estará en el play off por el título, algo que se está convirtiendo en tristemente cotidiano. Pero nunca había tenido la certeza tan pronto. Las 18 derrotas que se acumulan son una barbaridad. Adecentar la temporada es imposible, sí se puede acabar con un mejor sabor, que vendría bien para los jugadores y para el técnico. La idea dentro del club es que Ibon Navarro continúe al frente la próxima temporada. Ha hecho un buen trabajo en una situación muy complicada. Pero le vendría bien un mejor sabor de boca en esta triada final con Burgos, Manresa y Breogán pensando en la próxima temporada.

No es sencillo. Más allá de que la temporada tiene fecha de caducidad en el próximo sábado, el equipo está cogido con alfileres. Sin Tim Abromaitis, Carlos Suárez y Francis Alonso, con Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y Darío Brizuela entre algodones, con los juniors que han estado en el Campeonato de España y no han podido ayudar a los entrenamientos en la semana... No es el panorama más halagüeño. Viaja Mario Saint-Supéry. Los tocados apretarán los dientes para intentar ayudar en la medida de lo posible. La sensación es de derribo, pero hay que ser profesionales y mantener unos mínimos para seguir con la llama encendida por más que cada vez sea más complicado creer en este club.

Enfrente, un rival que cometió errores en la planificación y que los paga ahora después de tocar el cielo durante un año con tres títulos. Es una enseñanza que siempre ha estado, pero que el Unicaja debe aplicar ahora en las semanas y meses próximos. Gran parte del éxito de un equipo depende de las decisiones que se toman en verano. Las del año pasado las hizo el enemigo. Antes, hay que cerrar el ejercicio, si se puede escalando posiciones para no condicionar la planificación de la próxima temporada, que exigiría un paso probablemente por la fase previa de la BCL. Es lo que hay en juego en esta última semana de temporada.