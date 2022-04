Ibon Navarro: "Aspiramos a realizar un baloncesto parecido al que hace el Baxi Manresa"

El Unicaja afronta un partido importante este martes en Manresa. La BCL es la principal tabla de salvación de la temporada. Enfrente está el Baxi, equipo que asombra y que tiene resultados que quizá debería firmar por presupuesto el equipo malagueño. Pero la pista está poniendo a cada uno en su sitio. Ibon Navarro, técnico cajista, valoraba desde la pista manresana lo que se avecina en estas semanas agitadas, con partidos exigentes entre semana y al final. El primero, en una pista en la que el técnico vitoriano fue técnico local.

"Es un play off a tres partidos y está claro que el primero es importante. Hay que ganar un partido en el Nou Congost y esta es la primera opción. Luego hay mucho menos margen de sorpresa, hay detalles pero no mucho. Es la primera oportunidad para nosotros y para ellos y vamos a intentar aprovecharlo. Para lo bueno y para lo malo, Manresa tampoco es un equipo que te requiera de mucha preparación a nivel técnico-táctico. Te exigen a nivel de concentración, de esfuerzo y energía, de entereza mental. La preparación va más enfocada a eso. Después hay más detalles, pero va enfocado a esa concentración y mantener la energía, a controlar los niveles de frustración cuando cogen una racha anotadora y agarrarte al partido como sea", decía el entrenador cajista.

"Junto al Barça y Murcia son los equipos que quizá están jugando ahora mejor. Son muy regulares en su rendimiento, pero Baxi Manresa tiene algo distinto", analizaba Navarro: "Es el equipo con mayor número de posesiones por partido de la ACB, el equipo con más puntos generados por rebote de ataque, el que más rebotea en aro rival tanto en BCL como ACB... Es un equipo que si hay que definirlo con una palabra sería energía. Es todo energía, muy buen baloncesto, mucho ritmo, mucha velocidad. Si se puede igualar la energía de ellos, que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, puedes competir. Si no, es muy complicado".

"Lo de la presión es una cuestión más del pasado, de hablar de favorito, de quién juega en casa... Son el cuarto equipo de la ACB, nosotros no estamos entre los ocho primeros, ellos han quedado primeros de grupo en la BCL y nosotros segundos...", ejemplificaba Navarro sobre lo que hay de diferencia entre los dos equipos: "Ellos llevan una temporada fantástica y nosotros no tan buena. Sin duda, ellos son favoritos. El primer partido siempre te da la oportunidad de recuperar el factor cancha. Si no lo haces tienes una oportunidad en casa y volver aquí a un definitivo. Tenemos que intentar pensar en lo que debemos hacer, en las cosas que debemos desarrollar, que nos van a permitir competir y no pensar tanto en el resultado. Puede ser largo, podemos ir a tres partidos. Si no ganamos, tenemos que llevarnos buenas sensaciones, sería importante".

"Jaime entrena este lunes, Rubén está tocado de la rodilla, tuvo algún problema en Valencia pero después se recuperó, Cameron está con una rodilla que le está dando guerra, vamos a ver si lo podemos tener, aunque no será al 100%. Alberto y Darío están con algún problema, pero no les va a impedir estar", decía el técnico sobre el estado físico de la plantilla, al tiempo que explicaba cómo se resuelve la dicotomía ACB-BCL: "Lo ideal sería que en el momento en que acabemos el partido desconectemos en la BCL y nos conectemos a la Liga por el partido que tenemos el domingo. Pero tenemos que disfrutar de un ambiente impresionante como el que habrá en el Nou Congost y es un reto enfrentarnos a un equipo que juega con esa energía, aspiramos a hacer un baloncesto parecido al que hacen ellos. Es el calendario que hay. En este tramo hay muchos partidos, se juegan aplazados y también se empiezan a jugar las eliminatorias de competiciones europeas y hay que adaptarse. Afortunadamente estamos aquí, a otros equipos les gustaría estar. Quiero que compitamos como lo estamos haciendo, que pasemos página del partido de Valencia. Hicimos un partido serio, pero ellos estuvieron excesivamente acertados en la segunda parte, metieron cuatro triples en los últimos segundos de posesiones cuando estábamos a cuatro-seis puntos nos hicieron mucho daño. Pero el partido se acabó, lo analizamos. Pudimos estar un poquito mejor, pero lo tenemos que usar para aprender, defender mejor los dos-tres últimos segundos de posesión rival. Nos puede ayudar a ganar".