Ibon Navarro: "El Dijon es una buena prueba para nosotros"

Ibon Navarro analizó el encuentro de este miércoles entre el Unicaja y JDA Dijon en la pista del equipo francés. Los malagueños llegan invictos al primer partido de la segunda vuelta de la competición, liderando el grupo G con tres triunfos. Por su parte, el equipo dirigido por Nenad Marković no quiere perder la estela de ese primer puesto que te evita tener que jugar el play in en enero. El equipo de Borgoña cayó por 88 a 68 en su visita al Carpena en octubre, pero llega al encuentro con unas buenas sensaciones de jugado y habiendo venciendo en cinco de seis encuentros, sumando todos los triunfos de manera consecutiva.

"Es un partido muy importante y muy complicado. Estamos hablando de un equipo que desde que perdió con nosotros hasta este mismo fin de semana no había perdido ningún partido. Y el que perdieron contra Limoges lo perdieron como lo podrían haber ganado. Han recuperado jugadores como Ware que contra nosotros vino recién salido de una lesión. Ahora mismo McDuffie podría ser de los cuatros móviles con un nivel más alto, ya no te diría de la BCL, de Europa y un jugador como Holston que aquí hicimos un grandísimo trabajo con él, pero que querrá sacarse un poco la espinita y además juegan en casa, por lo que estarán con un plus de energía. Jugamos contra un equipo que está jugando muy bien, que tiene las cosas muy claras y hace una defensa muy agresiva. De temporadas anteriores ya sabemos lo que es jugar en aquel ambiente", avisaba el técnico cajista de los peligros del equipo francés.

Este es el primero de los dos encuentros de BCL que tiene el Unicaja lejos del Carpena. "Ellos en casa se sienten muy cómodos, pero ahora han ganado mucha consistencia fuera. Es un equipo que ha ganado en la pista del Mónaco, que ha ganado al Asvel Villeurbanne en casa, están a un nivel altísimo. Es una buena prueba para nosotros, estamos bien, creo que podemos ir allí a competir y tener opciones de ganar, pero necesitamos hacer muchas cosas bien para poder hacerlo", decía del factor cancha y la buena racha del rival.

"Que veamos a los doce jugadores a un nivel muy alto en un partido es imposible, porque no van a poder jugar los doce. Lo importante es que cuando los necesitemos, sea el que sea, estén preparados. En el partido de Valencia era importante que Will Thomas y Jonathan Barreiro estuvieran preparados, lo estuvieron y ayudar al equipo a jugar muy bien, a competir y a ganar. En próximos partidos pueden ser ellos, pueden ser otros, lo importante es que tengamos claro que la prioridad es el equipo, que compita bien y pueda ganar. Seguir creciendo a partir de ahí, seguir sumando cosas y mantener el mayor número de jugadores latentes que digo yo, para que en cuanto les toque entren y den el máximo", concluía Navarro repasando la reciente victoria en Valencia, en la que dos jugadores menos habituales como el estadounidense y el gallego firmaron grandes actuaciones.