Ibon Navarro y Dylan Ennis, admiración mutua y cariño

En la temporada 2018-19 llegaba a Andorra como entrenador Ibon Navarro. Uno de los fichajes del equipo era Dylan Ennis, que completó una notable temporada en el Principado (13.4 puntos, 3.0 rebotes y 2.7 asistencias) a las órdenes del vitoriano, que le permitió saltar al Mónaco aunque luego regresó a Zaragoza, donde estuvo casi dos campañas tras haber estado unos partidos en la previa de Andorra, por una más en el Gran Canaria antes de ir a Turquía.

Ibon señalaba a Ennis como uno de los peligros en esa línea exterior del Galatasaray junto a Russell y McGee. Tiene buen concepto del carismático jugador canadiense, con el que se enfrentará este martes y este jueves. Y es recíproco. El día en que el Unicaja se coronaba como campeón de Copa, el escolta le escribía un emotivo tuit: "¡Te mereces esto! Después de todo lo que has pasado, lo hablamos y mantuviste la cabeza en alto y el ánimo en alto. Los tiempos difíciles no duran, pero la gente dura sí. ¡Ahora mírate! ¡Acepta esto, trabajaste para esto! ¡Feliz por ti, entrenador!".

Este martes se podrán dar un abrazo, aunque el entrenador cajista prepara con esmero y sin piedad su defensa.

You deserve this @ibonnavarro! After everything you been through, we talked through it and you kept your head up and spirits high. Tough times don’t last, but tough people do. Now look at you! Embrace this, you worked for this! Happy for you coach! 💚 pic.twitter.com/3blvEkyw2E