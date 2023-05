Ibon Navarro habla del plan para la Final Four: "Hay que hacer muchas cosas bien"

Ya está el Unicaja en modo Final Four de BCL, en un momento de dulce, pese a una derrota en el WiZink que no empaña la trayectoria de los cajistas en la última etapa. Ibon Navarro habló en Play Basket SER de cómo afronta su equipo la cita del viernes ante el Bonn. "Me preocupa mucho la sensación que hay de que la gente, por un poco el desconocimiento de lo que es Telekom Bonn, nos ve en la final con el Tenerife; y creo que es una falta de respeto y de conocimiento de cómo juega el Bonn, también el Hapoel de Jerusalén. Nos vamos a enfrentar a un equipo que solo ha perdido cinco partidos esta temporada y que lleva invicto en Alemania desde el 15 de enero. Ha ganado a los Euroliga y está en una dinámica brutal. Somos los que tenemos que hacer el trabajo con el equipo, ser capaces de aislarnos de esa sensación. No estamos en la final y vamos a jugar contra un equipo muy duro".

"Tampoco tenemos que perder la confianza de cómo juega el equipo, cuando estamos bien, no como estuvimos en el WiZink. Estar con nuestra gente nos tiene que dar confianza, pero no un exceso de confianza; y eso creo que lo conseguiremos sin engañar a los chicos. Les diremos que nos vamos a encontrar un equipo súper dinámico, agresivo en ataque y defensa, con jugadores que están a un nivel altísimo, ya no solo Ward y TJ Shorts, sino los que tienen menos nombre y hacen una gran labor para el equipo. Va a ser muy complicado, de verdad. ¿Pensar en una final? Lo del viernes va a ser lo suficientemente importante como para no preocuparnos en nada más, ya tendremos la noche, si Dios quiere y todo el sábado, para preparar lo del domingo", explicaba Navarro.

Ibon tiene el plan para la Final Four. "Ibon tiene el plan de intentar convencer al equipo de que hay que hacer muchas cosas bien, solo para ganar al Telekom Bonn el viernes. Ojalá, pero no será fácil", aseguraba el entrenador del Unicaja.