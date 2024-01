Gran Canaria, la Euroliga y "una decisión apropiada"

Este fin de semana Unicaja afronta uno de sus compromisos ligueros más exigentes de toda la temporada, dado que se verá las caras ante su último verdugo, que es el Dreamland Gran Canaria. Un equipo que podría estar disputando la Euroliga, pero que rechazó ser uno más de la élite continental de este deporte para esta campaña.

Ibon Navarro habló ante los medios de comunicación en la previa del encuentro y dejó saber su opinión ante la similitud entre equipos, ya que comentó: "Podrían ser el equipo más parecido a nosotros". Tras esto, comentó la situación competitiva a nivel continental de los rivales: "No son Euroliga, porque han decidido no serlo y con un criterio apropiado en mi opinión. El estado del equipo tanto en la ofensiva como en la defensiva habla muy bien del entrenador. Ya tiene un nombre de Alemania y tiene una trayectoria detrás".

En su momento, Savané, presidente del club insular, definió el salto a la Euroliga como "casi suicida" y expuso que suponía hipotecar el futuro de la entidad por un año de competición. No obstante, no cerró las puertas de cara a futuro: "Justo cuando estamos saliendo de dos años con déficit millonario y estamos recuperando el balance económico del club. Pero sí hemos decidido seguir en la Eurocup, y podremos llegar a la Euroliga con un mínimo de garantías en el futuro". Además, confesó que no fue algo fácil para él: "La decisión tomada ha sido la más difícil de este tiempo por la ilusión que el equipo, club y afición tenían por volver a jugar esta competición. Lo fácil era decir 'vamos y que sea lo que Dios quiera', pero sería una irresponsabilidad disfrazada de valentía". Esto es una muestra de la exigencia económica, que supone esta competición para sus integrantes, con el añadido del mayor coste de los viajes para los canarios.