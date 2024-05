Ibon Navarro: "Igual nos viene bien un tortazo así para reaccionar"

Tranquilidad, sosiego y hacerse el cuerpo que será un play off largo. Ibon Navarro desgranaba el triunfo del UCAM Murcia en el Carpena, superior al Unicaja, que permite robar el factor cancha. Pero esto no para, el jueves otra batalla en el Palacio y seguro que muy parecida. "Felicitar al UCAM por la victoria. Creo que no hemos entrado bien a la eliminatoria, los primeros diez minutos en intensidad fueron malos. Dejamos que UCAM, con esa sensación mental muy propicia, entrara con mucha confianza. Cuando empiezan a entrar jugadores, porcentajes buenos, la gente a mirarse... La culpa es nuestra. Fallamos muchos tiros que nos restaron energía. En vez de gestionar esos tiros, tuvimos errores de ejecución desde malas posiciones. Hay momentos importantes. Después de un tiempo muerto, nos cuesta un 0-8 en la segunda parte, después con el cuatro arriba nuestro pues Sant-Ross nos hace daño. Han estado acertados, con buena mentalidad. Se merecen la victoria. Un 0-1. Que esto acaba de empezar. Entrar con más energía el jueves", analizaba el entrenador del Unicaja.

"El problema es que no los hemos metido, pero hemos generado buenos tiros. No atacamos desde la defensa. Tuvimos malas elecciones con esa zona, quisimos ponernos por delante y recuperar. Nos ha costado la falta del rebote. Todos los balones divididos, ellos han estado mejor del play off. No podemos pensar que el UCAM va a estar peor. Tenemos que hacer las cosas peor. Lleva ya tres partidos haciéndolo. No podemos esperar que el UCAM pierda el partido. Y puede que haya pasado. Si el mensaje no ha llegado, la culpa es mía. A pensar en el partido del jueves. No podemos esperar que ellos no la metan, porque ya llevan tres partidos fuera de casa", autocrítico Ibon Navarro y poniendo en valor el mérito del UCAM. "Por qué siempre pensamos que la culpa de perder es nuestra. El rival juega muy bien. La presión sí nos afectó en Manresa. No hemos sido nosotros. Nos han hecho daño y no hemos hecho las cosas bien. El UCAM viene en ritmo de play off. A ver si entramos mejor el jueves, en eso estamos. El UCAM ha estado extraordinario. Ha pasado en los partidos de Valencia".

Del estado de Kameron Taylor, que se tuvo que marchar en el primer cuarto tras una brecha en el ojo derecho. Le han tenido que coser y estaba grogui. Muy mareado. Es un jugador importante para nosotros, como todo el mundo sabe, y lo hemos notado. A ver si nos puede ayudar el jueves", decía. Tocar cosas, principalmente el lenguaje gestual, de frustración. "Lo que ha hecho David no me gusta, lo he hablado con él; sabe que no ha estado bien. Hay que estar tranquilos. Hemos hablado de lo que pasado en el Palau el año pasado. Igual nos viene bien un tortazo así para espabilar. Esto no iba a ser 3-0 como todo el mundo pensaba, a ver si despertamos. Podemos estar todos más metidos y ver si podemos reaccionar. No hubiera preferido jugar un tercer partido en casa. Si el equipo no ha estado bien, la culpa es mía. Ya está. No podemos decir que hemos estado una semana parado. Teníamos que haber hecho las cosas mejor. No he podido preparar mejor al equipo", desarrollaba Ibon Navarro en sala de prensa.