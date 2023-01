Ibon Navarro bromea sobre el fichaje: "Si lo traen los Reyes vendrá a Tenerife"

Unicaja volvió a desplegar ese juego que ilusiona a los cajistas este año en el Carpena para imponerse a un duro rival como es Surne Bilbao, así lo vivió el técnico Ibon Navarro: "Un partido complicado como preveíamos, ellos juegan a un gran nivel y en la primera parte lo han hecho. Hemos fallado dos o tres tiros sencillos bajo el aro y ellos se han encontrado solos debajo de este. El tercer cuarto la salida de energía fue muy buena, aunque ellos respondieron bien y eso habla de su nivel, cuando hemos metido de a Alberto Díaz hemos dado otro arreón. Hemos recuperado un par de balones bastante buenos para alejarnos".

A pesar de la alegría por la victoria, el técnico vasco recordó que superar este encuentro tiene más mérito debido al momento físico que atraviesa el equipo verde: "Estamos en problemas, Darío no pudo jugar, Dylan Osetkowski tiene la mano que no la puede usar. Hemos hecho un partido bueno y con la ayuda de la afición otra vez la energía que nos falta de forma natural nos la inyectan ellos. Decima victoria y a ver cómo llegamos a Tenerife. Kalinoski se lesionó el tobillo y tuvo que retirarse, caliente estuvo muy bien pero luego le costó. Hemos ajustado la rotación un poco. Tyson Carter la primera entrada no estuvo bien pero en la segunda algo mejor, mientras que en la segunda parte no pudo seguir".

Segundos antes de la comparecencia de Ibon, Ponsarnau realizó una crítica interesante contra la actuación arbitral a la que el técnico cajista respondió: "Me pareció un arbitraje correcto pero no se a qué acciones se refiere. No suele ser una persona que se queje sin razón, ahora lo revisaré". Por último, sobre la llegada de de un refuerzo para suplir a Lima, el entrenador vasco sacó su lado más salado: "Cuándo son los Reyes, si vienen los Reyes vendrá a Tenerife, de lo contrario no"