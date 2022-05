Ibon Navarro: "No es la primera vez que nos pasa esto; no he sabido dar con la tecla"

Muy molesto, hastío y cansado se sentó Ibon Navarro en sala de prensa tras una nueva derrota de Unicaja. Breogán fue superior al cuadro malagueño, que resolvió, a juicio del entrenador cajista, en un primer tiempo donde su equipo volvió a repetir patrones de días anteriores, muy desconcentrado.

"Una muy mala salida nuestra en el primer cuarto. Pocas ideas claras en ataque, con poco acierto en tiros fáciles que se han convertido en contraataques de Breogán. No hemos hecho un buen balance y ellos han cogido confianza, muy cómodos. Ahí se ha cerrado el partido. Lo hemos intentado con más corazón que cabeza. Hemos tenido alguna opción en el último cuarto, de bajar de diez puntos pero hemos fallado los dos tiros. No hubiera sido justo que tuviéramos más opciones porque Breogán ha sido mucho mejor y hay que felicitarlos por el partido y su temporada", analizaba Ibon, que enumeraba los males de sus jugadores: "Todo basado en un mal ataque, que no hemos estado cómodos ni cuando acabamos tiros fáciles. Estuvimos muy parados, cogiéndonos las espaldas, nos tiraba fácil, no tuvimos chispa ni concentración en la entrada al partido. Hemos remado pero el partido estaba sentenciado en el primer cuarto".

"No es la primera vez que pasa, intentamos muchas cosas, han jugado 11 jugadores en el primer cuarto. No ha habido reacción", destacaba el técnico, que reconoce no haber sabido dar con la tecla para revertir esto: "Demasiada gente que ha vuelto después de lesión, que no está preparada pero les necesitamos y gente que no está mentalmente. Estos últimos partidos se nos han complicado mucho. Esta entrada al partido ya la hemos vivido antes. Ha sido un problema pero no hemos sabido dar con la tecla para resolverlo".

Dejaba entrever Ibon que no todos los jugadores están dándolo todo, sí los que sienten el club: "Hay jugadores que tienen orgullo, que quieren, que tienen amor propio, empezamos a jugar con más agresividad en defensa y conseguimos correr, anotamos, defendemos bien, pero el tema es cuál es nuestra energía positiva. Hemos fallado mucho en el primer cuarto, cuando no metemos se nos olvida de que hay que ayudar a otras cosas".