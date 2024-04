Ibon Navarro y Sito Alonso: "Las tácticas pasan por los jugadores, estamos en sus manos"

Sobre el propio parqué del Belgrado Arena se celebró la rueda de prensa previa de la Final Four de la Basketball Champions League. Los cuatro entrenadores disertaron. Mucha expectación con Spanoulis, pero también preguntas, en inglés y castellano, para Ibon Navarro y Sito Alonso, cuyos equipos se han enfrentado muchas veces en las últimas temporadas.

"Estamos felices por estar aquí, mucha gente dice que ha sido fácil, pero no saben el trabajo que hay detrás de esto. Hablamos de posibilidades, no de probabilidades, y todos tienen posibilidades. Tenerife y Peristeri nos han ganado esta temporada. UCAM es un equipo completamente diferente. Sabemos las consecuencias de una victoria y o una derrota, lo que tenemos que hacer en la pista, esperamos al mejor equipo de la historia del UCAM, tenemos que respetar y considerarles", decía Ibon Navarro.

"Quizá Sito hará cosas diferentes, intentaremos estar atentos, nos conocemos mucho, muchos partidos en los últimos tiempos. Hemos jugado en casi todas las competiciones. Es un día distinto. Nos conocemos como entrenadores, pero las tácticas o el plan de partido pasan por los jugadores, estamos en sus manos", insistían Ibon.

Sito, por su parte, reflexionaba sobre los ajustes que se pueden hacer. "Cuando quieres cambiar muchas cosas puedes perder tu identidad. Hay que mantenerla y por ahí tenemos opciones. El año pasado, en la eliminatoria de cuartos, teníamos un roster distinto, fue frustrante, no competimos a su nivel, es una ventaja jugar primero en casa. Tenemos un roster nuevo, trabajamos , ahora somos capaces de estar más tiempo cerca de su nivel físico. Ellos tienen más ventaja por su experiencia. Estamos viviendo un sueño, estamos cerca del play off, fuimos a la Copa. Queremos seguir competitivos y mantener el sueño los más minutos posibles", decía el técnico universitario. En la misma línea, Ibon apuntaba que "ambos equipos mantienen la misma filosofía y sistema, pero ambos con un año más juntos, eso les hace más sólidos. UCAM ha cambiado más jugadores, realizaron un gran trabajo en el verano, ajustando los perfiles a lo que querían. Nosotros no necesitamos hacerlo, sólo cambiamos un jugador. Ambos equipos tenemos una identidad, una filosofía. Es la misma, pero con experiencia superior en los dos equipos. Ambos proyectos tienen un año más juntos y son más sólidos".

"Creo que el hecho de jugar la Final Four en casa y que considerara mucha tenge que éramos tan favoritos no nos ayudó demasiado. El entorno tal vez no respetó la identidad de los equipos que venían aunque tenían mucha calidad y podía ganar cualquiera. Sucede este año también. No hemos cambiado mucho. Aquí en Belgrado hemos tenido la posibilidad de tener más rutinas más normales. El año pasado estábamos en Málaga, pero no estábamos en casa y no era nuestro pabellón, eso nos hizo sentir incómodos, los cuatro estamos fuera de casa y tenemos las mismas rutinas de visitantes. Te ayuda a preparar mentalmente", profundizaba Ibon sobre un aspecto que no suele tenerse en cuenta habitualmente, lo que sucede fuera de la pista para preparar un duelo mentalmente.

"Espero que sea diferente esta vez contra el Unicaja. Siento admiración por todos ellos, por Tenerife por estar aquí siempre, por Peristeri por cómo han jugado en cuartos de final, el único que ganó con factor cancha adverso, y por Ibon. Están dominando nuestra doméstica liga, eso es muy difícil, esperemos que las cosas sean diferentes, tenemos que hacer algo diferente para batirles, pero sin perder la identidad", ahondaba Sito, que señalaba varias claves para el duelo: "Hay varias facetas determinantes para el partido. No somos un gran equipo desde el porcentaje de tres puntos, no lo tenemos bueno este año. Si ellos ganan esa batalla por esa diferencia, los puntos son bastantes, esa horquilla sería muy elevada. La clave consiste en ser al mismo tiempo físicos e inteligentes. Igualar el tiempo que ellos pueden serlo. Entendiendo físico por jugar rápido, correr, rebotear... Si estamos cerca de los minutos que ellos son capaces de estar determinantes podemos estar cerca de conseguir la victoria".

Por último, Ibon respondía a cómo se sentía enfrentándose en una situación así al UCAM Murcia, con el que en 2017 llegó a la Final Four. "Es una sensación extraña. Tengo un grandísimo recuerdo de Murcia, mantengo relación con mucha gente del club. A mucha gente le deseo que vaya súper bien es extraño encontrarte con ellos aquí. Nos quedó un gusto extraño de aquel partido contra el AEK, tuvimos el último tiro para poder llegar a la final. Sabiendo lo que significa para ellos es extraño querer que pierdan. Estamos un día en un sitio y otro en otro y defendemos al 100% al club. José Luis Mendoza estará contento de ver a su Murcia en la Final Four esté donde esté".