Ibon Navarro: "Solo encuentro buenas noticias de esta noche"

El Unicaja recibió un aviso serio. Pese a ganar al final cómodamente al Promitheas, habrá que disminuir esas pájaras en el futuro. Se jugó con fuego y estuvo cerca el equipo griego de meter miedo de verdad. Sin embargo, Ibon Navarro solo veía "buenas noticias" en su valoración del partido, además de un triunfo que no deja de ser una excelente noticia para los malagueños. "Buenas noches. Felicidades al equipo por la victoria. Fuimos nosotros en la primera parte y ellos fueron ellos en la segunda. Creo que ambos dominamos cada uno de las dos mitades, enfrentando a una mala versión del otro. Pero solo veo buenas noticias. Solo podemos hacerlo mejor que la segunda parte. A aprender lo que ha pasado, estudiar ese cambio de energía, esos conceptos que son de baloncesto, otra cosa es ese bajó, que ya ha empezado en el segundo cuarto, donde perdimos ritmo de ataque, eso unido a la falta de control de rebote ofensivo, porque esos tres minutos de la primera parte fueron malos".

Si el equipo se pudo contagiar de esa frialdad en la grada, de ya dar por sentado el triunfo. "Es posible. Creo que los tres minutos últimos del segundo cuarto hemos tomado malas decisiones. El ambiente cuando nos hemos 15-20 arriba, la gente estaba con esa sensación. 'Ves, el entrenador es un exagerado y ya sabíamos que íbamos a ganar de veinte'. No y no. Esto es el Promitheas. Ya lo hemos visto delante, con Cowan y Hale y esos tiros, y eso que Jonathan ha hecho un buen trabajo con Reynolds. Nuestro trabajo defensivo no ha sido malo. Pero perdimos coherencia en ataque, por esa falta de energía, contagiados con es ambiente y ya está. Promitheas es un equipo muy serio. No es normal cómo han estado en la primera parte, lo normal es la segunda".

"El descarte de Kravish ha sido una cuestión táctica y lo de Djedo ha sido porque después de comer ha empezado a vomitar y ha tenido que ir al hospital, ha estado allí hasta las 21:30 de la noche". Y una lección que servirá para ir avisados a Grecia. "Ya de dicho que solo encuentro buenas noticias. Ya hemos visto cómo juega Promitheas Patras de verdad. Y que si no estamos a nuestro nivel, no ganaremos en Patras, seguro. Es difícil que podamos repetir allí un partido de 42 puntos por cómo van a defender ellos. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho atrás, que hemos estado bien, y sobre todo el rebote. Hacer ocho puntos en un cuarto, con esa falta de rebote defensivo que hemos tenido, a partir de ahí pierdes mucho ritmo de ataque, empiezan a salir las dudas, fallas muchas bandeja, tiros abiertos, debajo del aro, porque pierdes ritmo en ataque. Creo que solo encuentro buenas noticias. Si no estamos a buen nivel, no ganaremos allí", insistía el entrenador del Unicaja.

También habló Osetkowski. "Hemos ganado el partido, que era lo importante. Pero es verdad que tuvimos altibajos, momentos buenos y malos. La próxima vez intentaremos ser más constantes y que esos momentos negativos disminuyan".