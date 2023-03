Ibon Navarro: "Vamos a Atenas con sensaciones muy positivas"

Ibon Navarro sacó pecho en sala de prensa pese a la derrota, arbitraje y todo los factores en contra con los que ha tenido que lidiar el Unicaja esta tarde. "Felicitar al Barça por la victoria. Dar las gracias a nuestra gente, por el ambiente espectacular que ha habido en el Carpena, y felicitar a los chicos por el esfuerzo a la hora de competir el partido. Hemos hecho muchísimas cosas bien para ganar el partido, para competirlo, y creo que se decide en pequeños detalles: tiros libres, algún rebote en ataque, algún triple que ellos meten en el ultimo cuarto, por encima del 50%, de jugadores que no tienen tanto acierto. Hay que poner en mérito lo que ellos han tenido que hacer para ganar hoy. Nos vamos con buenas sensaciones de haber recuperado a gente, volver a nuestro ritmo, pese a no poder contar con todos los jugadores. Estoy contento con el trabajo que ha hecho el equipo, no con el resultado evidentemente".

Proseguía el técnico vitoriano. "Me quedo con la capacidad de superar los problemas que estamos teniendo. Todos sabemos que Darío es un jugador muy importante para nosotros, incisivo, vertical, que hace mucho daño al Barcelona; y ser capaces de competir, no rendirnos, de estar en el campo en un partido durísimo, creo que nos da señales que volvemos a estar en la línea que queremos. Hemos echado de menos a dos jugadores exteriores, tomamos una decisión de riesgo que nos salió bien. El equipo ha competido hasta el final, a este nivel nos vamos con sensaciones muy positivas a Atenas. Vamos a tener que luchar con muchas cosas, contra tantas como hoy o más. Jugar bien y competir contra el Barça es con lo que me quedo de cara al martes", finalizaba algo cabizbajo y resignado, pero muy orgulloso. No se puede fallar en Atenas.