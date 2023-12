Ibon Navarro hace saltar las alarmas por la posible ausencia de Djedovic

El Unicaja está ya cerca de cerrar el año 2023, que será recordado por los seguidores de la entidad de la Costa del Sol después de la gran mejoría del equipo en comparación con el año 2022. Los malagueños se verán las caras en su último duelo de competición continental del año ante el Peristeri. Ibon Navarro analizó el duelo en la previa de este.

El entrenador ha hecho saltar todas las alarmas: "Al margen de lo de Jonathan, Djedovic ha aparecido esta mañana con el virus este que hay y no ha podido entrenar. Va a viajar porque lo necesitamos para cumplir con el reglamento en cuanto a cupos y vamos a ver cómo evoluciona, a ver si nos puede ayudar o no. Bueno, esto vamos a evaluar un poco cómo ha estado hoy". "Yo creo que lo normal es que mañana contemos con él con algunos minutos, pero también hay que ver cuál va a ser el descarte. Si Djedo puede jugar, será uno, y si no puede jugar, será otro. En función de eso, podemos contar con él más o menos minutos", añadió.

Tras esto, habló sobre los puntos a mejorar respecto a la ida: "Bueno, yo creo que es un equipo que tiene mucho talento individual en todas las posiciones. Creo que aquí cometimos muchos errores a nivel de pérdidas en la primera parte contra su defensa en el poste bajo. Y creo que no pudimos romper el partido antes por nuestra falta de cuidado del balón. Creo que ahí eso es una de las claves. Luego en casa van a jugar con más acierto, un poco más de energía, controlar las manos, de Mitrou-Long, de Ragland. Aquí nos encontramos con la situación en la que DanGubic tuvo que jugar muchos minutos de 4 y lo normal es que él vaya al 3. Ahí podemos tener un problema ante la ausencia de Jonathan". Después, comentó una de las dificultades del equipo para el duelo: "Bueno, tenemos un reto de encontrar un jugador de esa calidad en esa posición, además con vistas al viernes con Rodrius Kurucs. Bueno, yo creo que tienen un equipo lo suficientemente peligroso como para que encontremos retos individuales que nos ayuden a estar preparados para el viernes".

Por último, pese a que los andaluces ya son primeros, el técnico no quiere que este duelo le traiga consecuencias negativas: "Cuando juegas un partido que no tiene ninguna transcendencia clasificatoria, pueden pasar muchas cosas malas si no te preparas. Posibilidad de perder ritmo de competición y ritmo competitivo, posibilidad de lesiones. Yo creo que el equipo tiene jugadores suficientemente expertos como para saberlo sin qué yo lo avise. Aun así lo hemos hablado. Y segundo, porque además de martes a viernes no hay mucho tiempo y puede ser nuestro mejor entrenamiento de cara al partido del viernes en Murcia. Y ahí sí que el equipo va a querer estar preparado y listo. Pero si has perdido ciertos hábitos, luego muchas veces no es fácil recuperarlos solamente porque quieras, tenemos que intentar mantener esos hábitos y estar preparados el viernes, y para eso lo mejor es estar preparados el martes".