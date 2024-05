Ibon Navarro: "El que no crea, que no se suba al autobús; cuidado si ganamos un partido"

Se le acabó la red al Unicaja tras la segunda victoria del UCAM Murcia en el Carpena. Le tocará a Ibon Navarro hacer creer al vestuario que aún hay margen para darle la vuelta, difícil, pero a poco que cambie su rostro, seguro que peleará en Murcia. "Felicitar al UCAM Murcia por la victoria. Hemos empezado demasiado acelerados, con tensión, precipitación sobre todo defensivamente, donde teníamos que ser mas conservadores. Encajamos un 65% en tiros de dos en el primer cuarto, luego bajaron los porcentajes. El tercero no fallaron una canasta de dos. Estamos perdiendo el partido que se juega cerca del aro, y ahí es donde nos estamos desangrando. Mucha agresividad y chispa, todos los balones divididos son para ellos. Balones que van a sus manos, están con ese punto, y esa falta de consistencia nuestra nos provoca ansiedad, situaciones muy precipitadas. Estamos como pollos sin cabeza jugando. La situación mental ahora cambia mucho, dejaremos de ser favoritos claramente y ahora lo son ellos, vamos a ver cómo la manejamos. Si podemos encontrar esa sensación de jugar, demasiada gente precipitada de forma individual que no ayuda al colectivo, que es lo que hemos hecho estos nueve meses", analizaba el entrenador del Unicaja en sala de prensa, con Juanma Rodríguez en primera fila, habitual en las noches difíciles.

"Insisto que hay dos partidos. Ese que se juega cerca de canasta que lo estamos perdiendo claramente, nosotros tratando de meter tiros difíciles. Nos anotan 100 puntos, 30 en el tercer cuarto, de todas las formas. Creo que tenemos que ser más inteligentes. Nuestro equipo no ha sabido esta situación durante la semifinal. Si hubiésemos jugado contra otro de los semifinales, incluso el Valencia, creo que habría sido diferente. Se ha dado demasiado por hecho que íbamos a pasar. Estaba claro que era el partido que el UCAM va a intentar robarlo. Vamos a ver si estamos muertos. Nos hemos quitado la mochila. Si hay un club que ha podido remontar 0-2, es este. Solo hay que pensar en el tercero, no en remontar. El mensaje está mandado: quien piense que no se puede ganar el sábado, que no se suba al autobús. Si pensamos en ganar tres partido... Solo tenemos que ganar un partido. Y si no lo hacemos, se ha acabado. Si ganamos un partido, cuidado. No podemos pensar en el cuarto o el quinto, solo el tercero. Es difícil que juguemos con menos cabeza que lo que hicimos estos días. Para UCAM sigue siendo ilusión, veremos cómo lo gestionan", explicaba el entrenador del Unicaja

"Les he dicho que hay que ganar un partido. Solo hemos perdido tres partidos seguidos en la temporada y fue al principio. Después de aquello, hemos perdido tres en el resto del año. Difícil pensar que el equipo no va a competir mejor allí. Estoy muy orgulloso del Carpena, han dado una lección de lo que es estar con el equipo. Y estoy muy orgulloso del equipo. No sé qué va a pasar el sábado. Pero lo que puede pasa rn seis días, no me cambia la imagen que tengo de este equipo. Estoy muy orgulloso de lo que han hecho. No puede cambiar lo que han sido nueve meses, no solo de jugar, el trabajo y lo que ha sido el grupo", algo conmovido incluso Ibon Navarro mientras soltaba ese último mensaje, que cierra una noche difícil.