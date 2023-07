Ibon Navarro y la gestión de Mario Saint-Supéry: "No podemos hacer de él un juguete roto"

Mario Saint-Supéry ya se encuentra preparando su participación en el Campeonato de Europa sub 18 con otros canteranos del Unicaja (Álvaro Folgueiras, Rubén Vicente y Álvaro Mena). Tras ser MVP el año pasado en la plata española en Macedonia en categoría sub 16, el rinconero da un salto de categoría, dentro de una selección que tiene al grueso de jugadores que fueron subcampeones del mundo sub 17 el año pasado en Málaga. Será un gran test para el joven malagueño tras una temporada en la que ha jugado bastante menos que en la anterior (casi 70 partidos en varias categorías distintas), pero ha completado una temporada entera en un entorno profesional, ha mejorado su cuerpo bastante y ha invertido en crecer.

Club y agentes del jugador han llegado a un acuerdo para firmar un contrato profesional, aún no rubricado, con diferentes cláusulas y cantidades según su asentamiento en el primer equipo, algo que se da ya por hecho. Existía la duda de si darle salida en forma de cesión, pero la intención de Ibon Navarro es tenerlo una temporada más a sus órdenes, como explicó en Ser Deportivos Málaga. "Hay que pensar lo justo, Mario Saint-Supéry es un jugador de la primera plantilla. La gente no valora lo que hace Mario durante la temporada porque no le ve jugar. Sí ha jugado algún encuentro, como con Limoges o Granada. Su día a día es bueno. Estuvo haciendo un trabajo de postemporada con gente de la cantera que ha venido de Estados Unidos, su físico es mejor que el de los que han venido de Estados Unidos. Y eso es porque ha trabajado durante el año y porque ha estado en dinámica de primer equipo, con un nivel de entrenamiento y en sus compañeros que le hacen ir a tope. Ha ayudado mucho al equipo a nivel de entrenamientos cuando ha habido lesiones y el equipo le ha ayudado a él. A partir de ahí tiene 17 años, no podemos hacer de él un juguete roto", contextualizaba Navarro sobre el crecimiento de la joven perla malagueña, al que hay ganas de ver, pero no se puede correr.

"Tiene que jugar, está claro, pero hay muchas vías para que llegue. Un día va a pasar algo y va a jugar porque tiene capacidad para jugar. Y ese día va a meter 15 puntos o 20, porque los tiene en las manos. Y ese día el entrenador va a tener un problema, pero hay que preparar el camino para que ese día llegue y no sólo llegar, sino para que tenga unas bases que le hagan que no sea fruto de un día. Yo sufrí el primer día de Yannick Nzosa en Andorra, con aquel debut que padecí en mis carnes. Después de aquel gran primer día no hubo muchos más partidos como aquel. Es importante que llegue ese día, pero es más importante preparar que ese camino se prolongue en el tiempo. Que tenga unas bases para afrontar días que no serán buenos, porque habrá mucha expectación", razonaba el técnico vasco.

"Yo quiero que se quede, creo que es bueno para el equipo y para él. Si no fuera bueno para una de las dos partes habría que planteárselo, pero creo que lo es", insistía Navarro: "No voy a hablar por él, tiene sus ilusiones y sus cosas, pero la sensación que me da es que él quiere ser jugador del primer equipo del Unicaja. Tanto él como su familia han hecho una apuesta por que así sea. Estamos viendo lo que sucede con algunos jugadores jóvenes que se fueron para allá pero la historia nos dice que hay más posibilidades de éxito en la NBA con jugadores que se van desde aquí con una carrera ya iniciada en Europa que los que se van a estudiar. Salvo Santi Aldama no recuerdo caso positivo de salto de NCAA a NBA".