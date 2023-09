Ibon Navarro: "Ya nos inventaremos algo para mañana"

Agotado Ibon Navarro al analizar una semifinal de la Supercopa ante el UCAM Murcia donde tuvo que exprimirse al Unicaja al máximo, con el premio de jugar otra final. "Quería decir que a José Luis Mendoza (presidente de la UCAM, fallecido este año) le habría gustado ver el partido así. Lo hemos ido dominando, hemos cogido varias situaciones de nueve puntos, encajamos parciales de 6-0 tras el tiempo muerto. Falta de contundencia en pintura; ha sacado Radovic canastas muy suyas por no llenar la pintura. Damos en el ultimo cuarto un apretón, fallamos algunas situaciones por mi culpa, por dejarle tanto tiempo en pista. Sufrimos demasiado al final, hoy sufrimos para cerrarlo, no nos suele pasar, quizá con la tensión y lo que hemos sufrido, pues nos hemos equivocado. Hay que darle el valor a UCAM Murcia. Ellos hicieron un partido muy físico, más problemas contra los que luchar. Y el equipo ha tenido la capacidad de hacerlo. Las faltas de Osetkowski marcan el partido. El partido de Will, los minutos de Melvin, varias cosas para mantenernos en el partido. Contentos por la victoria y ver cómo podemos preparar la final".

Dimensionaba el entrenador del Unicaja la actuación de Ejim. "Además ha hecho un viaje desde allí, a Canadá para recoger a su familia, de 42 horas. Viene aquí y hace esto. Cuando un jugador como Melvin cuenta para Canadá, se mantiene rodeado de estrellas, es porque se ven cosas que no se ven en las estadísticas, pero está. Con ese espíritu competitivo nos ha ayudado a ganar, con solo un entrenamiento. Glue men (hombre pegamento) le llaman". Necesitarán rodaje los recién llegados. "Creo que ellos, a medida que vayan teniendo más minutos en el campo, entrarán más fácil. El problema mañana no lo tenemos en la línea exterior, sino en otros puestos. Tavares es el jugador más determinante de Europa. Nos vendrá bien que sigan entrando. Los minutos de Alberto en la segunda parte fueron buenos, Kendrick va encontrando la conexión con los compañeros. El competir con el Madrid va en otra línea".

"Tengo a Marcos (preparador físico) que lleva diez minutos con la tablet para enseñarme cosas que son muy graves y están muy mal. Procuro no quedarme con él a solas. Que Djedo tenga 30 minutos no es bueno, que Will tenga 26 tampoco, aunque los suyos no son un problema porque ha estado jugando 25 toda la pretemporada. El problema es que no vamos a saber cómo van a estar mañana contra los Yabusele, Poirier, Tavares y todos estos. Ya nos inventaremos algo para mañana. Verte 14 arriba con la tensión, tienes la sensación que el partido; está roto. Nos hemos relajado. Estaba claro que se iban a rendir. No es normal que Melvin o Djedo fallen una bandeja, que Kendrick y Tyson pierdan un balón. Hemos dicho 'ya está'. Me extraña porque el año pasado no nos pasó, es el primer partido oficial contra un equipo que ha estado jugando hasta el último segundo. Es un toque para que no nos vuelva a pasar", explicaba

"Si estuviéramos todo el equipo, sería más posible ganar al Madrid. Les he visto con mucho ritmo, algo de acierto le ha faltado en la primera parte, lo han controlado cuando han entrado los tiros. Posible es ganarle, probable no lo sé. Nos faltan jugadores muy importantes para jugar contra ellos. No es lo mismo que en la Copa. Mañana veremos qué puede pasar. El Madrid ha ganado las cinco últimas Supercopas, no será causalidad", hablaba de las aspiraciones de ganar la final, una cita que probablemente se pierda Barreiro. "Tiene una sobrecarga en el gemelo, espero que se quede ahí".