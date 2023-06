"Ibon Navarro tenía muchas novias"

Ibon Navarro es la piedra angular en el proyecto a largo plazo que pretende el Unicaja, renovación que se pudo firmar hace unos meses hasta 2026 y que supuso un gran estímulo para que la mayoría de jugadores decidiesen apostar por seguir en Los Guindos. Ha sido la temporada del vitoriano, el hombre del plan, creador de un equipo sublime y gran responsable en la transformación del Unicaja a todos los niveles, motivos que le colocan en otra dimensión con respecto al entrenador que llegó hace casi año y medio. En su tope mediático, justo cuando los malagueños levantan la Copa en Badalona, el Unicaja consigue atar su continuidad, cuando el proceso natural invita a que Ibon pueda verse tentado por dar un nuevo salto, aprovechando ese momento. Pero tenía claro el vasco que solo es la primera paso a una etapa que se concibe gloriosa. López Nieto hablaba este viernes de su figura, una de las grandes bazas del presidente del Unicaja, de cómo ha sido ese desarrollo desde su llegada hasta hoy, junto con Alberto Díaz, los dos fenómenos del momento.

"Esto fue una apuesta de Juanma, que quede claro. Cuando vi que el equipo había cogido un rumbo que no podíamos, en Zaragoza, nos fuimos a cenar, no había nadie, y le pregunto a Juanma qué había en el mercado. Él lo tenía estudiado, permanentemente actualizado en el mercado, teníamos que cambiar y me acuerdo que íbamos a Ucrania (partido de BCL frente al Prometey). Fuimos con Cañete de primer entrenador. Había dos hombres en el mercado en aquel momento, él siempre lo tuvo claro. Apostó por Ibon Navarro, incluso tardamos tiempo en negociar el contrato, hasta cuando debutó con el Real Madrid aún no teníamos cerrada la ruta. Él nos salvó en marzo del descenso, teníamos clara la idea de que el 90% del equipo se iba a marchar, con lo cual se creó una lógica relajación, una apatía. Ya vimos su metodología y nos gustaba, tanto a mí como a Juanma. Nos reunimos convencidos, pese a los resultados malos, lo teníamos muy claro. Claro que desde el entorno se decía que había sido la peor temporada, lo único que decía es que todo iba a ir bien, no tan bien como al final ha ido, que la pelota se pusiese en juego. Ibon Navarro ahora mismo es un entrenador cotizado, no solo en España, sino también fuera, por eso le hemos aumentado el contrato, porque tenía muchas novias. Tendrá un gran futuro en el Unicaja y seguro que un gran futuro en el baloncesto europeo", desarrollaba López Nieto, fraternidad que siempre ha existido, según el presidente.

A sus 47 años, cierto que no hay tantos entrenadores en el panorama continental a su edad con ese bagaje, además por el cómo, algo que ha incidido Navarro en sus últimas comparecencias. Un proyecto que es suyo. "Hago una apuesta el año pasado por venir, en una situación difícil cuando te vas de un equipo a dos victorias del descenso por irte a otros con el mismo número de victorias, pero con mucha más presión. Unicaja y Morabanc Andorra estaban lejos de la zona donde pretendían estar, pero al final la Liga te pone en un sitio, los méritos eran los que eran. Claro, venir aquí y no resucitar el proyecto y no tirarlo para arriba, te cuelgas dos medallas: la de dejar aquello así y no sacar esto adelante. Hago esa apuesta pensando en esto, en empezar un proyecto y que no sea una cuestión de un año, es lo que me plantea Juanma, de hacer algo que sea para varios años. Esa es la idea", visualizaba Ibon Navarro en Málaga Hoy tras tocar el cielo en Badalona.