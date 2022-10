Ibon Navarro: "Aún estamos en obras"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, compareció en la sala de prensa del Martín Carpena antes del viaje mañana a Gerona. El equipo malagueño ha disfrutado de una semana en la que ha habido carga de trabajo para avanzar en la conjunción y el progreso colectivo. Han sido días de trabajo con todos los jugadores, algo que no había ocurrido antes con varias sesiones seguidas por el Eurobásket.

"Hemos aprovechado esta semana para cargar un poquito, más trabajo al principio físico y después levantando el pie para llegar al partido del domingo, tenemos después tres partidos en siete días. Tuvimos un susto con Darío hace tres días, con ese esguince de tobillo, ayer ya hizo parte del entrenamiento con buenas sensaciones, esperamos que el 80% del entreno de hoy lo pueda hacer para que pueda viajar sin problemas con el equipo. Los demás, todo bien", explicaba Navarro sobre el trabajo desarrollado y el estado físico de los jugadores, en el que Brizuela ha tenido que parar un par de días tras torcerse el pasado martes el tobillo.

"Estamos en la jornada 3, hay la misma urgencia que antes de empezar", contextualizaba Navarro sobre las posibles urgencias que puede tener el equipo: "Nosotros no tenemos partidos que, digamos, se tiren, Tenemos que ir igual a Barcelona, Valencia o Girona. El Girona es un buen equipo, es su segundo partido en casa, el primero fue con el Madrid. Nos va a poner en complicaciones. El siguiente partido en casa es con el Dijon y el siguiente partido en casa es contra un equipo que nos ganó en la Copa Andalucía, el Betis. No hay partidos más o menos importantes. Más que pensar en la Copa del Rey, hay que prepararse para seguir construyendo y creciendo. Para eso esa semana nos ha venido bien. El trabajo está siendo bueno, seguimos por esa senda. Estamos en obras aún".

"Hablar de cero victorias en la jornada 3...", respondía Navarro sobre la ausencia de victorias en el cuadro catalán: "Han jugado con el Madrid, en la cancha del líder, el Lenovo Tenerife, y en una cancha muy complicada, Santiago. Hay que contextualizar el número de las victorias. Por encima de todo es un equipo de Aíto. Los jugadores van a mejorar jornada a jornada. Va construyéndose, tiene jugadores buenos. Como todos los equipos de Aíto, al final un día todo encajará y a partir de ahí será un equipo muy difícil de defender y difícil de atacar. Es cuestión de tiempo. Los jugadores crecen desde la confianza, desde el juego sencillo con muchos detalles. Sabiendo la entidad de los jugadores, que mezclan con mucha experiencia y mucho futuro. Vamos a ir con mucho respeto, pero sabiendo que tenemos que ganar".

"Cualquier equipo es capaz de dar un extra de energía en un partido en casa con el pabellón lleno ante el Madrid. Hay que prolongarlo", argumentaba el entrenador para mentalizar a sus jugadores tras la buena imagen ofrecida ante el Madrid: "No podemos hacer algo en casa y no fuera. Debemos ser el mismo equipo. No es algo puntual. Hay jugadores en Girona que son nuevos en la Liga, nosotros también tenemos nuevos que no conocerán a Josep Franch, no habrán jugado contra Marc Gasol y no sabrán quién es Fjellerup. Va más por ahí que por motivar, estamos en un punto de construirnos más a nosotros"

"Anota mucho tras recuperación y son el segundo equipo de la Liga en recuperaciones", destacaba el técnico vitoriano sobre las cualidades del Girona: "Jugando en casa tendrán un extra de energia. Puntos en transición fáciles no podemos conceder. Marc Gasol condiciona mucho el juego, por anotación y por ser un base en el puesto de cinco. Hay energía de los jóvenes, el pick and roll de Colom y Franch, son jugadores con mucho talento, como Miletic o Prkacin... Van creciendo y construyendo. En cuanto las piezas les encajen serán peligrosos, imprevisibles. Y pasará más pronto que tarde por la figura de Aíto. Al margen del talento de los jugadores e la idea de equipo que tienen. Está en constante crecimiento".