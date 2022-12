Ibón Navarro: "Si paramos ahora nos equivocamos"

"Entrenando mañana a las 11:00 horas de la mañana. Los chicos lo han dicho en el vestuario, es evidente, no vamos a mentirnos, estamos jugando muy bien pero también tenemos la sensación que estamos construyendo una cosa que puede ser muy bonita y si ahora paramos nos equivocamos, porque nos van a adelantar. Insisto que somos un equipo que empezó el 8 de agosto. Es posible que estemos sacando esas dos semanas de ventaja y tenemos que ser inteligentes para que no las paguemos más adelante por estar cansados, quizás igual más mental que físicamente, hay que ser listo y controlar los descansos y desconexiones a nivel del equipo. Hay que seguir trabajando porque tenemos mucho margen de mejora sobre todo en cosas que son importantes para nosotros, como el tema defensivo en la segunda parte", desveló Ibon Navarro la clave del estado de forma en el que se encuentra su Unicaja. De hecho, no bromeaba con que el conjunto malagueño se ejercitará este domingo a las 11:00 horas de la mañana.

El técnico vasco se alegró de la victoria, pero es tan exigente que se quedó con las cosas que mejorar: "Felicitar al equipo por el partido coral y tan bueno que hemos echo, sobre todo en ataque. En defensa nos ha costado entender que Fuenlabrada es el equipo que más tira de dos puntos. Le hemos concedido varias canastas fáciles en el tercer cuarto que han pasado de tener un 30% de acierto a casi un 60%. Nos ha faltado ser un poco más inteligentes y saber donde estaba el partido, pero viendo al nivel que estábamos delante hay poco más que decir, porque viendo lo que estamos metiendo nos da para que a pesar de todos estos errores ganar un partido. Debemos mejorar en eso porque no siempre vamos a meter tanto".

Era inevitable recordarle a Ibon que el Unicaja batió su récord de anotación como visitante en la ACB, además de obtener su mejor valoración y el número de asistencias en un partido, aunque le quitó importancia: "Todo son datos de ataque, nos hemos pasado muy bien la pelota, hemos tenido paciencia para encontrar al jugador abierto y además este ha estado acertado, cuando pasa eso es más sencillo tener ese porcentaje de puntos y numero de asistencia. Pero insisto que hasta ahora no hemos sido un equipo que haya destacado por ganar los partidos por meter 110 puntos".

Además, reconoció que no se fiaba de Fuenlabrada, quien la temporada pasada le dio el susto en este mismo escenario: "Sólo tenemos 3 jugadores del año pasado, pero aquel partido lo ganábamos 19-41 al descanso y Fuenlabrada se puso a dos con balón. Los tres jugadores se acordaban y lo hemos hablado, sabíamos que ellos iban a pegar dos arreones y los tiradores iban a aparecer, por eso hemos estado más agresivos en línea de pase y mas intenso fuera. Eso nos ha costado permitirles canastas fáciles y crear puertas atrás, nos ha faltado un poco de lectura y ser inteligencia para proteger la pintura ante un equipo que esto es uno de sus puntos fuertes. Insisto que el año pasado nos pasó y lo hemos hablado en el descanso para que no pasase otra vez".

Aunque para el técnico cajista la defensa es la clave de este equipo: "Nuestro acierto ha sido definitivo, otras veces nos sirve con sesenta y pocos puntos porque no hemos estado tan acertados. Lo que te hace competitivo de una forma regular y constante es tu defensa, esto es algo excepcional. es nuestra defensa la que nos permitió ganar un partido muy cerrado en Girona, muy difícil en Obradoiro, son esas cosas. Los que se nos han ido fuera de casa es porque el rival dio un paso adelante y nosotros no", por eso su reflexión es la siguiente: "Somos un equipo que ha controlado y dominado en la defensa y en esta ocasión hemos estado un poquito peor en la segunda parte, creo que tenemos margen de mejora".

Respecto a la ilusión que despierta este equipo en Málaga, el entrenador cajista es claro: "Claro que lo entiendo y nos gusta, era uno de los objetivos y eso es perfecto, que el Carpena esté con 8.000, 10000 u 11000 también y la gente se valla contenta a casa tras habérselo pasado bien, pero por eso no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Estamos en buen camino".