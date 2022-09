Ibon Navarro: "Hemos pensado que estábamos en Disneyland"

El Unicaja amagó con aguarle la fiesta al Baskonia en el debut liguero, pero el espectáculo verde sólo duró ocho minutos. "Empezar como hemos empezado el primer cuarto con tanto acerito", comenzaba Ibon Navarro su rueda de prensa todavía sorprendido por cómo cambio el guion del partido. "Al Baskonia le ha costado mucho llegar al partido en cuanto a dureza e intensidad", recordó aturdido el técnico cajista, mientras recordaba que su rival "es tremendamente peligroso en casa y ha cogido ventaja. Hubo momentos en lo que estuvieron muy acertados". Los ocho primeros minutos parecían presagiar un regreso triunfal de Ibon Navarro a casa, pero el partido dio un vuelco cuando Baskonia "se volvió más duro, agresivo y subió las líneas. Desde entonces no nos hemos pasado el balón igual".

"Hemos pensado que estábamos en Disneyland", ironizaba el técnico cajista. Aunque recuerda que es tiempo de seguir puliendo detalles: "Es momento de aprender lo que hemos fallado. Necesitamos tiempo para coger poso y aprender de estas cosa que nos pasan. La buena noticia es que jugamos en menos de 48 horas, así que tendremos la oportunidad de hacerlo mejor". No es excusa para justificar la derrota y es cierto que después de la fase previa de la Basketball Champions League y el inicio fulminante de primer cuarto la derrota trajo críticas, pero Ibon pide calma: "Hemos ido sumando jugadores poco a poco y eso se ha notado. Tenemos que afrontar este momento juntos, como un equipo".

Ibón Navarro trasladó la sensación que conoce dónde cortocircuitó su Unicaja: "A falta de dos minutos el Baskonia ha cambiado la energía del partido, fueron más duros y buscaron más contacto. A partir de ahí hemos perdido todas las batallas individuales. Faltó estar más duros, hemos jugado con un equipo que tiene físico y potencial de Euroliga y no hemos sabido igualarlo. Todavía se ven esas carencias en la solidez defensiva. Estamos aprendiendo los conceptos", mientras añadía: "Se han apoyado en un acierto de tres puntos tremendos, nosotros no hemos estado tampoco mal, pero el segundo cuarto no hemos sabido leerlo: hemos tomado malas decisiones y no hemos tomado buenas decisiones de tiro".

La mejor noticia para el conjunto verde es la visita al Martín Carpena del Gran Canaria este domingo a las 17:00 horas y así lo reiteró el técnico: "En menos de 48 horas tenemos la oportunidad de encontrarnos los problemas de hoy y otros y crecer con la competición". Por supuesto, la presencia de los campeones de Europa Darío Brizuela y Alberto Díaz no pasó desapercibida en la rueda de prensa, así respondía Ibón: "No ha sido el mejor partido del equipo, ni de ellos, por eso personalizar en ellos... Cuando vienes de una vivencia así luego llega el bajón anímico, tanto de la adrenalina como del físico. Lo sabemos y debemos estar preparados. Tenemos una plantilla suficientemente larga para sobrevivir a los malos momento de los jugadores. No creo que hayan estado mal, no hemos estado como queríamos. No les veo sin estar con los pies en el suelo. Han vivido lo que es estar en un equipo campeón y cuál es la receta. Esperamos que ellos traigan eso a Unicaja". De momento, toca pensar en la cita del domingo.