Ibon Navarro: "No lo perdimos con el tiro de Darío, sino en los tiros libres"

Ibon Navarro comparecía lógicamente decepcionado con la derrota de su equipo ante el Baskonia. En el día de su 46 cumpleaños, el vitoriano no pudo ganarle a su equipo del corazón. Aunque anduvo bastante cerca. "Empezamos muy fríos, tenemos demasiado buena gente, teníamos mucho miedo y ganas de hacer las cosas bien por lo que había pasado. Jaime ha cambiado con su descaro el partido. Fontecchio ha metido punteado, un jugador de 2.06 que es un dos, nos podía hacer mucho daño. Y así ha sido, nos ha castigado mucho. En el segundo cuarto tuvimos nuestro ritmo mejor, sacamos a Enoch de la zona, hemos atacado bien los cambios, hemos sido valientes. Con buenas sensaciones al descanso. En el tercer cuarto conectamos con el primero, sin cortar con faltas, dejando ritmo al rival, con mal balance defensivo. Ellos han recuperado sensaciones con el rebote ofensivo. Hemos peleado y remado y hemos tenido opciones de ganar. No hemos perdido por el tiro de Darío, han sido 6/12 en tiros libres, de nuestros exteriores, son muchos fallados por muy buenos tiradores: Alberto, Darío, Jaime, Bouteille... Hemos hecho un buen partido, le hemos ganado el rebote. Hemos hecho buen trabajo con Baldwin, también a Peters y Giedraitis, pero no hemos sido capaces de defender a Fontecchio. Jonathan ha hecho un esfuerzo brutal por jugar, le han tenido que meter un calmante de caballo, le estoy muy agradecido por el esfuerzo. No ha podido ayudar como suele".

"Es el tercero mío aquí que se decide así, más unos cuantos anteriores míos en Andorra y del equipo", decía Ibon sobre los finales apretados que han costado muchas derrotas: "En otros partidos nos metieron la última. Esta vez buscamos que no nos hicieran falta. Ha sido un buen tiro, queríamos que Jaime o Darío cogieran el balón en carrera con todos abiertos. Brizuela estaba muy cansado en el segundo tiempo, son 30 minutos, ha faltado un poco de rotación. Nos penaliza no tener rotación. Estaríamos como locos si ganamos, pero esto es un deporte de errores. Hemos perdido de uno y nos acordamos de todo lo malo. Si metemos, sería bueno. Tenemos una buena línea de trabajo, estoy convencido de que si seguimos así vamos a competir y vamos a tener muchas opciones".

"Estoy satisfecho con el trabajo. Hemos sufrido una actuación estelar de Fontecchio, pero nos ha faltado concentración en el tercer cuarto. Es difícil para nosotros competir con Baskonia. Han hecho algunas situaciones de short roll con Enoch que nos ha hecho dudar, hemos seguido con Baldwin. Pero si te tapas la cabeza se te ven los pies. Si hay un jugador que hace 40 de valoración de 82 de su equipo es que lo ha dominado. Lo ha dominado un tío así como Fontecchio", explicaba Navarro, que señalaba también por qué las rotaciones del final: "En el tema físico de Alberto vamos con el gancho. Sin Jaime dos meses él ha tirado del equipo. Cada día es ver si puede o no hacer algo. Si está fatigado hay que quitarlo porque corremos el riesgo de lesionarlo para lo que queda y no es bueno para él tras los problemas que ha tenido. A costa quizá de que cueste partidos, pero no podemos permitirnos que Alberto se lesione".

Acerca de la utilización de Saint-Supéry en el segundo cuarto, Navarro señalaba que "tanto Rubén Vicente como Mario y Fol han hecho una semana buena de trabajo, nos han ayudado mucho. Pensábamos que iba a ser un partido largo, Mooney tenía dos faltas, Darío había jugado todo el cuarto y ellos pusieron a Giedraitis y Marinkovic junto y con esa estructura pensamos que podíamos jugar con Mario. Es un chico que entrena todos los días, es uno más del equipo. Tengo cinco al final del banquillo con el polo del equipo. Mario es un jugador válido, no es un junior. Entrena con nosotros, hace todo".

"Es difícil que vuelva alguien. Francis vamos día a día, pero está difícil. Abromaitis quiere y nosotros también, pero el riesgo es muy alto y las consecuencias serían muy graves. Lo veo complicado", señalaba el entrenador.