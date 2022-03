Ibon Navarro: "Ser primeros de grupo es importante pero no decisivo en ningún caso"

Antes de partir rumbo a Oostende para el partido final del Round of 16 de la Basketball Champions League, Ibon Navarro habló sobre el encuentro que el Unicaja afrontará en tierras flamencas de Bélgica. "Al margen de las bajas de Jaime, están seguro de la de Axel y Mooney, estas dificultades deben suponer un reto para nosotros. Ir a Oostende, hacer un buen partido, afrontar y superar los problemas que nos pondrá el rival, los que nos está poniendo nuestro día a día a nivel de lesiones e intentar ser competitivos, ganar y sellar la primera posición del grupo", resumía Navarro el propósito del desplazamiento.

"Asegurar el primer puesto te da la tranquilidad, entre comillas, de que tienes dos partidos en casa en el cruce. Al final es verdad que un play off a tres partidos ese primer duelo en casa te supone una presión extra para el equipo local. Hay un montón de batallas mentales con las que tiene que pelear. Supone un reto para el que viene ganar y cerrar la clasificación en tu cancha, con lo que es importante pero no decisivo en ningún caso", afirmaba Navarro, más centrado en la mejora del equipo: "Es básico que el equipo dé pasos adelantes en la dificultad, con los obstáculos. En la mejora a nivel de control de rimo de juego, de control de pérdidas, de solidez defensiva, de rebote, de intentar integrar a Cameron Oliver y seguir en el proceso. Ahora tenemos un partido en medio, que es muy importante, pero qué partido no es importante de aquí al final. Este lo es, también el de Obradoiro, el siguiente... Tenemos que centrarnos en el día a día, mejorar y ser competitivos en cada partido", asegura el técnico vasco sobre la situación del equipo.

"A Booth y Randolph se le unen jugadores que hacen mucha labor para el equipo, como Djordjevic. Creo que más allá de las individuales, que por ejemplo en el Cluj-Napoca podía haber tres jugadores muy claros en el exterior que llevaban el peso, el Oostende juega más en equipo, preparan los partidos muy bien. Será un partido difícil, diferente del de Cluj-Napoca. Debemos encontrarnos otras dificultades, pero creo que seremos competitivos", analizaba al rival el entrenador cajista.

"Es el proceso natural de un jugador americano, rookie en la Liga, que debuta en la competición", explicaba Navarro sobre las dificultades de Cameron Oliver en Las Palmas: "No es lo mismo jugar en otro baloncesto FIBA, como sí había hecho, que encontrarse con la exigencia a nivel físico en los interiores del Gran Canaria, muy expertos en la Liga, como Stevic o Shurna. Pagó el precio a nivel de arbitraje, a nivel de faltas, dos de ellas en ataque, a nivel de ser el jugador al que atacó Gran Canaria en el tercer cuarto al inicio claramente... Es parte del proceso. Es difícil que un americano rookie llegue a la Liga y no pase este proceso, es algo normal. Ya le está pasando a Matt Mooney. Hay que ayudarle entre todos a que sea un proceso lo más rápido posible para que esté integrado en la Liga y en sistema competitivo lo antes posible".

"No sé cuál es el estado mental que hubiese habido si no hubiéramos cambiado. Estamos en un proceso de cambio en muchas cosas y este partido está en ese proceso. Pensar en la diferencia de puntos no creo que sea bueno. Tenemos que ir a ganar, a ser competitivos y a hacer cosas mejor de las que especialmente en la segunda parte de Gran Canaria hicimos. Superar los malos momentos, que no hicimos en el tercer cuarto, y es parte del proceso de mejora del equipo", cerraba Ibon Navarro.