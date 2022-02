Ibon Navarro: "No puedes engañarte, una derrota es una derrota"

Ibon Navarro compareció por primera vez tras un partido del Unicaja. El técnico vitoriano no estaba satisfecho y mandó un mensaje ambicioso. No basta con perder contra un buen Real Madrid. Hay que hacer las cosas mejor para vencer. Gustó lo que se vio en la pista y lo de después.

"Contento por el esfuerzo del equipo. Las cuatro o cinco cosas que hemos trabajado para hacerlas bien las hemos mejorado. A nivel de gestión de faltas antes de bonus, a nivel de calidad defensiva del bloqueo directo, lo de hoy era máxima exigencia, tenemos que mejorar mucho", comenzaba el nuevo técnico cajista: "Hemos reboteado bien, con un gran balance defensivo, pero el Real Madrid te exige hacer muchas más cosas bien de lo que hemos hecho. Aun así, hemos tenido alguna opción. Ese comienzo del último cuarto, en el que no fuimos capaces de sujetar bien a Heurtel nos ha penalizado. Nos hizo ir por detrás. El equipo peleó hasta el final, ha creído tener alguna opción hasta el último segundo. La pena es algún tiro libre que se nos escapó por el camino. Contento por lo que el equipo me ha transmitido que cree. Tenemos que hacer que esto no sea un efecto champagne y que esta demostración de carácter la mostremos siempre, hasta el final".

"La experiencia me dice que el cambio de entrenador supone una revulsivo en el equipo. Me ha tocado verlo desde el sofá estas semanas", decía Navarro recordando la reacción de Andorra tras su destitución: "Hay una reacción porque es una diferente forma de hablar y hacer las cosas. Lo que he hecho es intentar que el equipo no esté tan triste. Y hay una cosa clara. Si estás en el Carpena y está como está hoy, hay ese ambiente y esa retroalimentación con el equipo... Es mucho más fácil. Tengo bastantes ganas de ver al equipo fuera de casa en una cancha como Fuenlabrada. Eso es lo que quiero ver. Que el equipo sea capaz de hacerlo en el Fernando Martín, no con nuestra gente. Eso es lo que quiero. Confío en tener esa respuesta a nivel de carácter".

Sorprendió el uso como cuatro de Yannick Nzosa. "Su capacidad defensiva le permite jugar casi en cualquier posición. Jugar de cinco contra Poirier y Tavares con sus 90 kilos no puede ser fácil. Yannick puede hacer muchas cosas a nivel defensivo. Ha sufrido, como Tim, con Yabusele en el poste bajo. Le tenemos que ayudar un poquito más. No podíamos llegar a todo en cuatro días. Nos va a ayudar mucho", incidía Navarro, que valoraba el partido de Guerrero: "Rubén ha hecho muy buen partido. Vemos el 5/7 en tiros de dos, alguno se lleva las manos a la cabeza por los dos que falló en el último cuarto. Antes hizo 5/5. A nivel defensivo y de rebote nos ayudó mucho. Yo he sufrido a uno de los mejores Rubén Guerrero en una semifinal de Copa aquí hace dos años. Tengo eso metido en la cabeza y no entiendo por qué no podemos verle así todos los días. Tuve pesadillas esa noche con él. Lo puede repetir y se lo vamos a pedir. A nivel defensivo puede hacer cualquier cosa, cualquiera. Y eso le va a dar confianza para jugar en ataque. No hemos hecho nada con él. Ha reaccionado y tenemos que intentar que sea hoy, las próximas semanas entrenando y afrontar los últimos 15 partidos de Liga restantes a muerte".

"En el primer y el segundo cuarto se abrió el juego a campo abierto. Ellos llegaron con transiciones y con espacios. En el último cuarto, no meter y darle opciones con rebotes largos ganados le hicieron llegar con opciones de crear más fácil, con ventajas y tiros abiertos. Heurtel ha hecho muy buen partido. Si aguantamos ese impacto primero del último cuarto podíamos haber estado más ahí aún de lo que estuvimos", refería el técnico sobre los campos de mejora: "No puedes engañarte, una derrota es una derrota. No hemos hecho todas las cosas bien aunque hayamos perdido por un punto con el Madrid. Precisamente por eso no hemos ganado. Tenemos que analizar el partido, hay que mejorar las cosas que hemos trabajado y hacer otras que aún no trabajamos mucho mejor, sobre todo en defensa. El equipo tiene mucho talento, está bastante bien trabajado en ataque de lo que han hecho con Fotis, pero tenemos que invertir más dinero en tapar carencias a nivel defensivo. No podemos pensar que estamos contentos por haber perdido de uno contra un muy buen Real Madrid. Ahora debemos enfocarnos en el proceso de mejorar cosas. No obsesionarnos con ganar, estar concentrados en qué tenemos que hacer mejor y eso nos llevará a ganar".

"A mí me gustaría que fuéramos un equipo más sólidos en defensa. Es lo de siempre. Si quieres ser un muy buen equipo reboteador, ficha a reboteadores; si quieres a un equipo ganador, ficha a ganadores; si quieres defender, ficha a defensores. No tenemos grandes defensores, pero lo que tenemos que hacer es trabajar al máximo y dar el 100% de lo que tengamos en defensa. Y apoyarnos en un sistema que nos permita ser un poquito más sólidos. Nos ha metido 92 puntos un muy buen Real Madrid, pero tengo en la cabeza muchas acciones en las que podíamos haber dado un poquito más. Usar las faltas, ser más sólidos en muchas acciones. El equipo ha hecho un buen trabajo, pero hay mucho margen de mejora todavía", exigía Navarro, que era cuestionado por más nombres propios, como Jonathan Barreiro, mejorado: "Cuando un jugador como Jonathan sale de su zona de confort y se va a un club más importante, a veces piensan que se ha pagado por ellos, que tienen que hacer muchas más cosas por estar en un grande y eso les confunde. Se olvidan de que lo que les ha traído aquí eran cosas que ahora no hacen e intentan hacer más cosas. Deben hacer lo que son ellos. Jonathan debe ser un buen defensor y un buen reboteador. Y luego pues las meterá desde medio campo. Pero primero tiene que hacer eso bien y lo hará seguro".

"Las tres semanas para trabajar espero que nos ayuden a poner el termostato bien. Los demás van a trabajar bien también, habrá equipos que fichen. Confío en que con lo que tenemos, mejorando cosas, vamos a ser un equipo mucho más competitivo. Pero parte de ser más sólidos atrás. Haremos unos buenos pasteles", decía sobre el símil del helado y los pasteles que hacía en su presentación, acerca de la falta de físico y capacidad atlética de sus jugadores.

Por último, una cuestión sobre Francis Alonso: "Tengo una visión de Francis desde fuera de verlo de rival y es un supertirador, un supertirador. Igual que Jonathan, cuando haga eso bien y sea consistente, atrás hace esfuerzos serios por mejorar y tiene acciones muy meritorias, pero es un tirador. Cuando él tenga confianza, a base de trabajo, se atreverá y hará más cosas. Tiene que estar defendiendo y ser una amenaza constante en el tiro exterior. Así le he visto yo desde fuera, igual ahora me cambia la opinión trabajado en más cosas. Pero tirando es uno de los mejores".