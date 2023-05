Ibon Navarro: "Es ridículo que me expulsen por eso"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, vivió un partido movido. Fue expulsado mediado el tercer cuarto por una doble técnica, la segunda por parar un mal pase de Yankuba Sima que iba a su cuerpo para evitar el impacto. Se da la circunstancia de que es la segunda vez que le expulsan en un partido. La primera vez fue ante el Lenovo Tenerife también, en 2021, cuando dirigía al MoraBanc Andorra. Y el mismo árbitro, Juan Carlos García González.

"Los jueces están para cumplir la ley y las normas, pero hay que gestionar algunas cosas. Es un balón que Yankuba pasa a la esquina, Dylan se mueve y estoy yo. Si dejo el balón salir, no hay saque rápido. Lo único que hago es cogerla y soltarla, ni siquiera la lanzo para atrás, solo soltarla. No pueden expulsar a un entrenador por eso, me parece muy injusto. Las normas son las normas, pero hay que tener dos dedos de frente, precisamente lo que hago es dejarles la opción de sacar rápido. El balón hay que soltarlo. Es ridículo que expulsen por eso", razonaba el técnico vasco, que tampoco quería dar más vueltas, pero estaba visiblemente molesto por este hecho.

"Felicitar al equipo por la victoria. Creo que hemos hecho un partido bueno, en esos siete u ocho minutos del segundo cuarto hemos perdido solidez, fluidez, nos ha quitado energía defensiva. Han hecho un parcial de 15-2 para volver. En el tercer cuarto sufrimos con el rebote, eso fue clave para que se agarrasen al partido, pero creo que hemos hecho un buen partido. Nos hemos repuesto en muchas cosas, con jugadores que todavía no están al 100%, que nos han ayudado mucho. Vamos ahora a Bilbao a intentar ganar, que podría dejarnos cuartos, y si no, pensar que no estamos lejos de ellos. Podemos hacer las cosas mucho mejor y eso significa que podemos ganarles si tenemos que jugar dos partidos fuera de casa, si es el caso", mostraba su optimismo por lo que había visto el técnico cajista: "Tenemos jugadores que tienen problemas, que no están en el mejor momento; Alberto va entrando, pero no está en su mejor momento, ha hecho un partidazo hoy y sufre mucho por estar, significa que Kendrick siga acumulando demasiados minutos y está cansado. Tenemos que encajar en nuestro sistema defensivo a Will, que nos ha dado buenas rotaciones, Dylan ha estado mejor de '4' que de '5'; si el partido va a lo físico, tenemos muchas opciones de competir contra ellos. Si no podemos correr, el partido va a lo que ellos quieren; el que mantenga más su estilo, va a tener ventaja en la eliminatoria".

"Cada partido es diferente", ahondaba sobre lo que se puede ver en las próximas semanas: "Hemos ganado dos partidos cada uno, creo además que en el average estamos empatados en esos partidos. Somos dos equipos de un nivel parejo, ellos nos sacan un cuerpo de ventaja porque están acostumbrados a jugar determinadas situaciones. Todavía podemos ser cuartos, no es fácil que Tenerife pierda con Zaragoza; todavía hay que jugar la última jornada, nosotros vamos a sufrir en Miribilla porque se están jugando la décima plaza. Lo normal es que gane Lenovo, pero siempre pasan cosas raras. El equipo está bien. Hemos jugado un muy buen partido, hicimos cosas mucho mejores que en partidos anteriores. Va a ser interesante. Hay que estar contentos, se ha decidido por detalles. Las sensaciones son que podemos competir y podemos ganar".