Ibon Navarro: "Hemos sabido subir la intensidad"

Ibon Navarro analizó la contundente del Unicaja ante el Casademont Zaragoza. Los malagueños se exhibieron ante su público, algo que está siendo habitual esta temporada, con un marcador final de 104 a 78. “Felicitar al equipo por el trabajo y la victoria después de los últimos cuatro días, no era fácil empezar como nos hubiera gustado y no lo hemos hecho. Nos ha faltado consistencia atrás. El final del primer cuarto y comienzo del segundo nos hemos acercado al nivel de intensidad, hemos estado mejor. A pesar de la falta de control del rebote, hemos mejorado. El comienzo del tercer cuarto ha sido muy importante, Dylan ha estado espectacular leyendo los espacios. Ellos han subido la intensidad en la recta final del tercer cuarto, y han vuelto en sensaciones, aunque no en resultados, con energía para competir en el último cuarto, pero hemos estado sólidos en la defensa. Hemos ganado el partido de manera distinta, sin necesitar tanto atrás. Cuando tiras como lo hemos hecho hoy es más fácil ganar, lógicamente”, valoraba el técnico del Unicaja. El equipo ofreció una versión distinta, correcto atrás, pero con una clarividencia absoluta desde el perímetro.

“Lo peor de ese comienzo ha sido una sensación de que nos habría pasado con cualquiera en pista. Nos ha faltado concentración, todo el mundo tenía ganas de jugar ante su público, pero no hemos entrado como teníamos que hacerlo. Por suerte tenemos gente que viene por detrás y se ha corregido esa actitud inicial, hemos sabido subir la intensidad”, explicaba sobre uno de los pocos momentos negativos que ha tenido el Unicaja. Los malagueños solo estuvieron por detrás hasta el ecuador del primer cuarto.

“Queda mucha temporada, Wright es un buen fichaje. Llevaba seis asistencias al descanso, siendo un base anotador. Creo que Fisac es un grandísimo entrenador y va a sacar lo mejor de la plantilla. Es un muy bien equipo físico, el 100% de este equipo en ACB tiene oportunidades”, comentaba sobre la situación del Zaragoza, que encajó en el Carpena la séptima derrota del curso.

Bastante lejos de lo que sucedió en el Carpena, el Monbus Obradoiro daba la sorpresa de la jornada venciendo por 76 a 74 al Barcelona. Con este resultado, los cajistas durmieron anoche en el tercer puesto de la clasificación. Sin embargo, sobre la posibilidad de ser cabeza de serie en la Copa del Rey, Ibon Navarro zanjaba el asunto: “Fuenlabrada”. Es la siguiente cita del equipo malagueño, otra vez lejos del Carpena.