Ibon Navarro y el partido casi sin errores de su equipo

El Unicaja firmó otro gran duelo en la Basketball Champions League ante el Strasbourg en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena que acabó con un 91-62 a favor de los de la Costa del Sol. Como consecuencia de este duelo, Ibon Navarro habló en rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador se mostró bastante contento con el rendimiento de sus discípulos: "Me gustaría felicitar al equipo, por el resultado y por la actuación. Entramos bien al partido. Hemos hecho 40 buenos minutos a nivel defensivo, salvo algunos detalles, como es el caso de las pérdidas. Desde el control del rebote defensivo hemos hecho 18 puntos al contraataque en el primer tiempo. Hemos estado bien también en ataque. Me voy bastante satisfecho con el nivel defensivo del equipo".

Tras esto, tuvo unas palabras sobre las pérdidas de su equipo, que fue lo único malo de un partido idílico para los suyos: "Creo que ellos no han estado mal. Han hecho un buen partido, sobre todo, en el primer cuarto. Han ganado mucho tamaño con respecto al primer partido. Muchas veces nos han tapado algunas posibles soluciones y especialmente las faltas en ataque. No ha sido un partido muy malo en este sentido, pero había muchos jugadores que tenían una al primer tiempo. Son un equipo que juega a ser grande y eso ha afectado". "Han empezado en situaciones de poste bajo con él. Estaba Yankuba Sima con él. Hemos modificado el bloqueo directo para que no nos pudiera sellar. Creo que hemos hecho un buen trabajo ellos", añadió sobre la carga de faltas de Sima en etapas tempranas del duelo.

Por último, dedicó un poco de su tiempo en alabar la actuación de Tyson Carter y Jonathan Barreiro: "Creo que Tyson ha vuelto a cumplir dándonos la oportunidad de dar descanso a Kendrick Perry. Nos da mucho peligro y distinto. Jonathan también venía algo descansado, porque no jugó el otro día. Ha tomado alguna mala decisión que le ha costado un mal tiro, pero, para mí, es mejor lo que han hecho en defensa que en ataque, porque el meter puntos no depende de uno, pero la defensa sí".

Las palabras de Tyson Carter

El exterior también pasó por la sala de prensa del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena e hizo una valoración del encuentro tras la conclusión de este: "Hemos hecho un buen partido muy serio. Salimos muy agresivos. Tomamos el partido muy en serio. Sabíamos que era un partido muy importante para nuestra clasificación a la siguiente ronda de la Basketball Champions League. Empezamos un partido bueno en defensa y eso luego nos ayudó en el ataque para terminar de ganar".