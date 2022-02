Ibon Navarro: "El objetivo es ambicioso, porque no es nada fácil"

Ibon Navarro planteó sus primeras líneas maestras en su presentación con Unicaja. Habló sobre su estilo, qué equipo se ha encontrado y qué debe hacer para revertir la situación por la que fue destituido Fotis Katsikaris. En apenas unos días tiene su estreno en el banquillo del Martín Carpena ante el líder, el Real Madrid, un encuentro que consideró incluso positivo dadas las circunstancias.

"Me encontré un grupo de jugadores que están con problemas, con problemas de dinámica de partidos perdidos. Con gente preocupada porque su situación no es la mejor. Pero están con ilusión y ganas de revertir la situación. Un club, infraestructura y staff de primer nivel, tenemos todas las herramientas para hacer nuestro trabajo de la mejor manera y llevar al equipo en la posiciones naturales que debe estar por calidad e historia", era su primera exposición y análisis en sala de prensa, acompañado del director deportivo cajista, Juanma Rodríguez, que avaló su trayectoria.

Sobre el objetivo y las expectativas rondaron las declaraciones de Ibon, que dejó claro que la "ambición va relacionada" con ellas, y recalcó que "a mí me parece que el objetivo es ambicioso porque no es fácil", ya que lo marcan las expectativas: "Ahora de lo que se trata es de intentar dar con la tecla para que el equipo cambie y recupere esa alegría y chispa".

El vitoriano hizo un interesante análisis del estado de su plantilla: "Ahora mismo hay un jugador que está lesionado y es importante en el estilo de juego, que es Jaime. Alberto y Matt tienen un perfil que me gusta mucho, defensivo, calidad, no falto de puntos. Están entrando en un rol que para mí es importante. Hay gente con capacidad de tiro importante como Axel o Francis. A Barreiro hay que intentar limpiarle un poco la cabeza. Darío ahora ve sin Jaime que tiene que asumir mucho balón, no lo hace por egoísmo, sino en lo que cree que tiene que ayudar. Tim es uno de los mejores reboteadores que tenemos y Carlos aporta su experiencia y ver qué hay que hacer. La energía de Yannick y Rubén, y la calidad de Dejan. Es un equipo para hacer un juego alegre, correr, y en casa tenemos la energía del público para tener ese campo abierto. Todo desde el trabajo atrás. Puede ser un primer paso para recuperar ese estado anímico. Habla bien el compromiso de los jugadores, que estén fastidiados y les duele. Creer es el primer paso para volver donde debemos estar".

"El equipo está trabajando extraordinariamente a medio campo. Necesitamos, creo, inculcar un poco más la agresividad en campo abierto, que no es fácil por el estado de ánimo, atreverte a hacer cosas. Debemos potenciarlo. Ganar solvencia y consistencia en defensa, hay ciertos aspectos en los que el equipo sufre, por la tipología del jugador. Debemos encontrar soluciones a esto. Y en el rebote seguro que tenemos que hacer un esfuerzo todos. A nivel de equipo debemos mejorar", explicaba Ibon los puntos de mejora que ve a priori en el equipo, y por pedir, pedía "ganar todo" desde ya: "Debemos venir, trabajar, rescatar al equipo de este estado. Las dinámicas son muy importantes, en un mes son ocho partidos y si entras en una dinámica mala pierdes mucho. Trabajar, no le puedes pedir a un entrenador que gane partidos, para eso hay que trabajar. Hay que hacer cosas para llegar al fin, por medio está el camino".

Sobre el estilo de juego de sus equipos, donde siempre primó el físico, reconoció que en Unicaja tendrá que buscar un punto intermedio: "Esto ya lo he dicho alguna vez, me gusta hacer helados pero si tengo hornos, tendré que hacer panes. Me tendré que adaptar a lo que tenga. Tengo que buscar un término medio entre lo que me gusta y lo que tengo. No veremos una versión del Andorra pero sí buscaremos una versión que se parezca". Además, trató otros temas:

El estatus de Unicaja

"Unicaja es el Unicaja, el Baskonia es el Baskonia.. cuando te enfrentas al Unicaja te enfrentas a uno de los mejores de España. Hay momentos, periodos... se dan pasos atrás pero para dar pasos adelante. Está claro que no se gana una Liga, pero cuando juegas contra Unicaja es de los mejores club histórico. No hay tantos equipos que hayan ganado copas y ligas, y el Unicaja es uno de ellos. El estatus está ahí. La clase media cada vez es más grande. la clase alta tienen económicamente un potencial mayor. El contexto ha cambiado mucho, a nivel de estatus como club no ha perdido mucho. Queremos intentar ser parte de la historia de este club y ojalá podamos volver a nivel de resultados volver a esa imagen de estatus. Volver a estar más cerca de las expectativas que como club e historia podemos tener".

El efecto de la pandemia

"Las expectativas son las cosas que más daño hacen a los equipos. Son dos temporadas duras. Ha hecho mucho daño el perder gente en los pabellones y aquí se nota mucho, muchísimo. Son temporadas raras, difíciles. No afecta a todos igual, otros y otros".

Equipo de trabajo

"El grupo de trabajo que me he encontrado es de primer nivel. Los conozco a todos, llevo muchos años en la liga y los convoco a todos. Iba a ir a Bolonia una semana a verle trabajar y estar allí. Estuve el otro día en Valencia sé que se ha alegrado mucho porque este es su equipo aquí".

Necesitará tiempo

"No es fácil pedir nada, no puedes pedir nada, lo que sí les puedo transmitir como alguien nuevo, es que es un equipo que está dolido por cómo están yendo las cosas, que no esté pensando en nada, el problema está en que cuando solo piensas en ganar y no ganas, estás más hundido. Tienes que refrescar las cabezas. Cambiar dinámicas, pensar en lo que hay que hacer y qué no hacemos. Vamos a necesitar un poco de tiempo pero si todos están con nosotros. El partido del domingo nos viene bien, a la gente le gusta. Es un reto mayúsculo. Para venir al Carpena el domingo y empujar. Necesitamos que esto sea una olla a presión, nos ayude la gente y que el rival se encuentre lo más difícil posible".