Ibon Navarro: "Había mucha gente que pensaba que podíamos ganar, es lo más importante"

Ibon Navarro se mostraba con un entusiasmo moderado tras la heroicidad del Unicaja esta noche, pero ya pensando en lo que viene. "Felicitar a los chicos, al afición, a todo el mundo, por una victoria de muchísimo mérito; por cómo ha transcurrido el partido, cómo se ha agarrado al parqué con lo que hemos podido para subsanar problemas evidentes con el rebote. Ellos han cogido trece rebotes, suponen veinte puntos para ellos, y por ahí se nos estaba yendo el partido. Hemos encontrado al final jugadores con un punto de lucidez, inspiración, que estaban siendo igual de sólido que todo, pero delante aún más. Hemos usado bien a Will como faro, para tener calma y un foco sobre el que jugar, ahí hemos estado bien para interpretarlo, también en la prórroga. Ahí hemos podido compensar los rebotes, Estoy contento y orgulloso del equipo, muy orgulloso de Darío. Tenemos que descansar porque el sábado tenemos otro".

"Lo más importante es que había mucha gente que pensaba que podíamos ganar, no solo nosotros, mucha gente: aficionados, prensa... hace poco parecía muy difícil. Eso ya tiene mucho valor. He estado en una semifinal de Copa (con Andorra en 2020) y precisamente el Unicaja me pasó por encima. Lo que hay que hacer ahora es estar tranquilos, descansar, que se nos pase la adrenalina, dormir, y prepararnos mañana lo mejor posible ante un grandísimo rival, y con 45 minutos encima. Hemos perdido muchos partidos contra estos equipos por dejarnos ir, alguna decisión arbitral injusta; en esos momentos de frustración que no metíamos en vez de perder energía, hoy nos hemos puesto al contrario. Más intensos, más energía. Hemos forzado al Barcelona a cometer 12 pérdidas, tiene mucho mérito. La lección la hemos aprendido. Se ha decidido en la prórroga, hemos estado tan lejos de ganar o perder. El mayor éxito que tenía el partido era el de saber que podíamos ganar", reflexionaba el entrenador del Unicaja

«Hoy han aparecido otros. Seguro que el sábado son otros. Es lo bueno de este equipo, nunca sabemos por donde va a salir. Kendrick está en un buen momento, pero Kravish está todavía enfermo y se va con 10 puntos. Will ha jugado de 5 y ha frenado a Vesely, Kalinoski igual. Los minutos defensivos de Osetkowski han sido espectaculares. Vas encontrando jugadores que han tenido una actuación muy buena, pero que no se ven en los números. No todo es meter 100 puntos. Ejecutar unas ideas que queríamos cultivar desde que empezamos", decía Ibon Navarro sobre la importancia del grupo, que cada miembro de su plantilla tenga las condiciones de aparecer.

Dio su valoración de la actuación arbitral. "Todo se tendrá que ver en el vídeo. Un partido que se decide en la prórroga. Estoy contento porque se ha ganado y ya está. Todos con la tensión del partido lo vemos de manera subjetiva. Queremos que nos piten a favor. No sé si es bueno o malo. Han llevado bien el listón de faltas, de manera constante. No sé si ha habido muchos errores. Tengo que pensar muchas cosas más importantes que los árbitros".

"Eso merece una buena copa y una gran cena. 29 años después. Si hubiésemos pensado en la prorroga de Baskonia, no hubiésemos ganado. Eso fue hace cuatro días. Ahora hay poco que celebrar. Lo del Madrid será muy complicado. Ya tendremos tiempo para hablar esto, es un equipo muy diferente al Barcelona", bromeaba incluso después del maleficio de no haber ganado al Barça en eliminatorias de competiciones nacionales.