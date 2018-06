Ignacio Rosa, reclutado por España sub 20

Del 19 al 28 de junio, los grandes talentos sub 20 de nuestro país comienzan en Torrejón de Ardoz (Madrid) su trabajo bajo las órdenes de Luis Guil. El gran objetivo del verano es el Europeo de Alemania de la categoría. Y allí está el jugador del Unicaja Ignacio Rosa.

Rosa (que en julio cumple 19 años y aún tendrá un año más en la categoría) ya ha jugado algún minuto esta temporada a las órdenes de Joan Plaza, con el que ha entrenador todo el año tras acabar la etapa junior. Con 2.06 metros y una importante envergadura, ha mejorado su físico de manera notable esta temporada.

Con 17 jugadores preseleccionados, el equipo técnico de Luis Guil ya prepara una de las grandes citas del verano en los torneos de formación. Y Rosa, que el año pasado jugó el Mundial sub 19, peleará por estar entre los 12 elegidos. Antes de viajar al país germano, la sub 20 se enfrentará por partido doble a su hermana mayor, la sub 22 que entrena Jaume Ponsarnau y en la que, en principio, estará el malagueño Francis Alonso. Entre el 29 de junio y el 1 de julio, el torneo de Barakaldo será la primera prueba seria en el camino al Europeo.