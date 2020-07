Incógnitas y precauciones en la preparación de la campaña 2020/21

Una vez la ACB comunicó las fechas en las que se comenzará, pandemia mediante, la competición en la temporada 2020/21, el Unicaja activó la planificación que ya tenía preparada según los distintos escenarios. El 10 de agosto serán las analíticas y el día 11 se empezará el trabajo en pista, pero los jugadores tendrán que estar antes en Málaga por el protocolo contra el coronavirus.

“Serán cinco semanas para preparar la temporada, que últimamente no se estructura como antes, se hace preparando al jugador para muchos partidos, te exigen que estén bien desde el primer minuto, pero también hay que pensar a largo plazo para que estén a tope desde febrero o marzo, ya con cosas importantes en juego”, explica el preparador físico cajista, Diego Vázquez: “Con poco verano, el jugador está concienciado de que ha estado parado mucho tiempo, te exige y pide cosas, te solicita información y se la das. Tengo trato casi diario con todos los jugadores. Aparte del planning para el verano, siempre personalizado, cualquier cosa que pidan me llaman y hablamos. Tenemos a casi todos los jugadores por aquí. O han venido a entrenar o veranean aquí”.

“Tendremos la duda de cómo reaccionarán los cuerpos a nivel muscular y de estado de forma cuando vengan tras el verano, no ha pasado nunca un periodo de tres meses parados sin pisar la pista como tuvimos cuando llegó el estado de alarma”, señala Diego Vázquez sobre los puntos a los que habrá que prestar atención en esta extraño regreso del trabajo: “Todos teníamos miedo a la lesión en la fase final, pero gracias al trabajo de todos ha habido menos contratiempo. Pero hay que tener en cuenta que la competición fue corta. Si se alarga más, como ha pasado en el fútbol, igual se incrementa el número de lesiones. Hay que prepararse para evitar otra batería de lesiones. Que no paren de entrenar, que tengan una base y no partan de cero y que hayan hecho un trabajo que nos sirva”.

Algo de terreno ganado es que repite una amplio porcentaje de jugadores, de los que ya se conocen parámetros físicos y, al mismo tiempo, ellos conocen los métodos de trabajo. “Seremos un bloque que mantiene a bastantes jugadores. El entrenador ya sabe cómo son los jugadores, el staff sabe los jugadores que tenemos. Eso nos puede ayudar. El único nuevo es Abromaitis, del que todo el mundo me habla muy bien de él. No va a tener problema para incorporarse. Ha estado entrenando con el preparador físico de Tenerife, que es un buen amigo y un gran profesional, y no ha estado parado”, remacha Diego Vázquez.