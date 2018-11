Jaime Fernández: "Juego de base, pero mantengo la esencia de mi juego"

Jaime Fernández brilló este domingo contra el Cafés Candelas Breogán y lideró al Unicaja hacia la victoria (78-72), además de establecer su nuevo tope personal en valoración en la Liga Endesa con 35 créditos.

El escolta madrileño, este domingo jugando de base por la lesión de Alberto Díaz, se mostró imparable contra el conjunto gallego e hizo prácticamente de todo en los 24:46 minutos que estuvo sobre el parqué. Fernández acabó el encuentro con 24 puntos —8/15 en tiros de dos y 8/8 en tiros libres—, siete asistencias, cuatro rebotes, una recuperación y 35 créditos.

El internacional español superó su anterior tope personal de valoración en la Liga Endesa, que estaba en los 32 que consiguió en la Jornada 2 de esta misma temporada en la pista del Montakit Fuenlabrada. En su noveno curso en la competición, Fernández nunca había alcanzado los 30 créditos de valoración hasta esta campaña, donde ya lo ha conseguido dos veces.

Líder del Unicaja en su primer año en Málaga, el madrileño está protagonizando la mejor temporada de su carrera con unos promedios de 15,6 puntos, 5,4 asistencias, 3,1 rebotes, 1,3 recuperaciones y 21,3 créditos de valoración por partido.

“Me están saliendo muy bien las cosas. Es todo fruto de la constancia, del trabajo en verano, de ir a entrenar cada día con ambición… Pero cuando la pelotita no entre, también estoy preparado para ayudar al equipo lo mejor que pueda”, decía el madrileño.

Respecto al partido, confesaba que "He estado cómodo en la pista. He podido ayudar al equipo anotando tras bote y asistiendo. Llevo un tiempo actuando de base, pero intento mantener la esencia de mi juego, a pesar de que remplazo a un jugador como Alberto (Díaz) que es muy diferente a mí. Yo sigo siendo agresivo. Estoy contento con el partido que he hecho y la victoria, pero, eso sí, ojalá Alberto pueda volver cuanto antes”.

"Está claro que eso es lo más importante; que ganemos. De momento estamos sacando muchas victorias y yo estoy pudiendo ayudar al equipo”, decía Fernández, que, además, ha bromeado sobre su falta de experiencia con este galardón: “Es la primera vez que soy Jugador de la Jornada, así que soy un poco rookie en esto. Invitaré a pizzas al equipo; espero hacerlo antes del próximo partido”.