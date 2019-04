Jaime Fernández está de vuelta. Y, pese a sus casi dos meses fuera, no ha dejado de ser uno de los hombres de moda del baloncesto español. En la playa de La Misericordia, donde vive, Jaime realizó un reportaje con el programa Elegidos de Movistar en el que reflexionaba sobre lo que está viviendo en el Unicaja a partir de su ausencia.

"Con lo nervioso que soy y lo largo que se hizo es complicado, pero estuve en buenas manos. Siempre confío en mí y pienso que puedo hacerlo bien, tengo la facilidad de creerme que las cosas pueden ir bien a través del trabajo. Me costó mucho salir, fue muy complicado, pero han llegado muy buenas cosas", decía Jaime Fernández al referirse al periodo de baja.

Alababa Jaime lo que siente en el Carpena, su casa desde el verano. "Es un campo caliente, con una afición muy buena, que me ha arropado y me ha hecho sentir muy cómodo en la pista. También es verdad que hay un bloque de nacionales a los que ya conocía y me han hecho fácil la adaptación. Con Luis ha sido fácil también, ya le conocía y confía mucho en mí", refería el madrileño.

"Estoy muy a gusto aquí, me siento muy cómodo en Málaga", decía Jaime, que también deja claro que es ambicioso: "Sería tonto si dijera que no quiero estar muchos años viviendo de esto. El paso del tiempo te hace cambiar en ciertos aspectos, aprender de los errores. Siempre he querido más, he querido crecer, a día de hoy no me contento con lo que tengo, siempre creo que puedo mejorar y que puedo ir a más. Nunca me di por satisfecho".

"El paso en Andorra me vino muy bien. Me encuentro con mucha confianza, muy a gusto en la pista y siento disfrutar del baloncesto", aseguraba Jaime, que da valor a la presencia en las ventanas con la selección española: "Siempre que fuimos a las ventanas después dimos gran nivel en nuestros equipos. Yo creo que sí, que el hecho de estar ahí, de vestir los colores de tu país, de esa camiseta tan importante, hace que al llegar a tu club te sientes bien, eres válido, que puedes jugar a nivel internacional y no es casualidad. Da confianza y visibilidad".

"Al final no dejo de ser un privilegiado por vivir de esto, por estar en Málaga, por tener el trabajo que tengo, que es como un hobbie", remachaba Jaime Fernández. Su presencia por más tiempo en el Unicaja es algo en lo que se trabaja.