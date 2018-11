Los galones de Jaime Fernández

Sergio Scariolo es capaz de recitar nombre, posición y características de cada jugador que integra cualquier selección inferior española, tiene en la cabeza la pirámide del baloncesto español. Seguir desde Toronto, en su aventura en los Raptors, la actualidad de los jugadores seleccionables para esta ventana no ha sido un especial engorro.

“He visto partidos, mis ayudantes han visto partidos y me han enviado informes. Hemos tenido nuestras reuniones por videoconferencia... Es igual que esté en Marbella o Toronto. A priori uno piensa cómo será, pero a posteriori uno ve que es lo mismo, con la diferencia de que pierdes alguna hora más de sueño. Eso lo tengo que poner yo, pero lo hago con placer”, explicaba Scariolo recién llegado desde Norteamérica a Guadalajara, donde la selección se entrena desde ayer preparando los partidos del jueves ante Turquía en Ankara y ante Ucrania el domingo en Tenerife.

Jaime Fernández ha sido el escolta titular de Scariolo en las ventanas, le ha dado responsabilidad y galones. Reclutado desde la pionera concentración en Benahavís del verano de 2017 que puso las bases del éxito de esta selección que nunca había jugado junta, confluyó su paso al Andorra y su importancia con España en su explosión como jugador de la que ahora se disfruta en Málaga.

En el radar de Scariolo, evidentemente, ha pitado el nombre de Jaime Fernández. Si tenía alguna duda, dos hombres de su máxima confianza, de los que ha tirado regularmente para su cuerpo técnico en la selección, Ángel Sánchez-Cañete y Paco Aurioles, le han podido informar de primera mano de su trabajo en el día a día. Y las referencias serían excelentes.

“Soy consciente de que será duro estar en la Copa del Mundo. Estoy dando lo mejor de mí para estar allí, porque es un sueño. Es duro, pero nunca sabes. No me veía en el equipo nacional hace algunos años y ya tengo algunos partidos internacionales en mi haber”, decía días atrás Jaime Fernández en una entrevista en la web de la FIBA. Si los NBAy el espinazo de la selección clásica (Ricky, Llull, Sergio Rodríguez...) van al Mundial no hay muchos huecos en esos puestos de base o escolta, a los que Quino Colom, compañero de perímetro titular, también aspira por sus grandes actuaciones como líder esta selección.

De momento, las credenciales de Jaime Fernández en este arranque de temporada con el Unicaja son convincentes. Con 19.2 puntos de media es el jugador más valorado de la Liga Endesa, con presencias en el Top 10 de anotación, asistencias, recuperaciones, faltas recibidas y el apartado +/-. Estos partidos contra Turquía y Ucrania son un buen escenario para seguir progresando en el escalafón.