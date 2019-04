Jaime Fernández habló tras el partido entre el Unicaja y el San Pablo Burgos. “Sabíamos que no íbamos a empezar ganando por 20 en esta dinámica negativa, no fue raro que nos costara arrancar. Es una victoria de mucho mérito, era importante que esta racha acabara”, decía Jaime, que era cuestionado por el público más tarde.

“El público es soberano, algunos nos han pitado y hay que abstraerse de ello, somos profesionales. Es bastante bueno el partido, después nos hemos levantado. Este es el camino. Espero que lleguemos bien al siguiente, ahora no somos la leche, será un partido difícil, no hay margen para relajarse. Hay que seguir en esa línea, como si hubiéramos perdido por 40. El Burgos tiene una plantilla espectacular, iba a ser muy complicado, el resultado no refleja lo apretado del partido”, remachó el madrileño.