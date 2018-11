Jaime Fernández: "Es un sueño, doy lo mejor de mí para poder ir al Mundial"

Jaime Fernández ha sido uno de los jugadores que mejor empleó las ventanas de la selección española. Su explosión como jugador en Andorra coincidió con su presencia a las órdenes de Sergio Scariolo en el equipo nacional. 8.3 puntos, 2.8 asistencias, 2.3 rebotes y 1.1 robos en los 21 minutos por partido son las cifras que firma en los ocho partidos que ha disputado en la fase de clasificación

Jaime será uno de los siete jugadores internacionales del Unicaja en el parón que viene. Sergio Scariolo le tiene en buena estima y desde Toronto ha contemplado con interés su crecimiento en el equipo malagueño. Ya tenía buenas palabras para él cuando fichó por el Unicaja. "Es un jugador aún con margen para crecer, está en la cuesta arriba de su carrera, es un paso interesante para él ir al Unicaja. Es ambicioso y tiene ganas de mejorar. Tiene cualidades técnicas para jugar sobradamente de uno y de dos, tácticamente quizá encaje mejor como dos.", analizaba el seleccionador.

El escolta del Unicaja volverá a ser un jugador de referencia para Scariolo en los partidos ante Turquía y Ucrania que emergen en el horizonte. En una entrevista que abre la web de la FIBA, Jaime habla largo y tendido sobre su rol y sus aspiraciones con la selección.

"Siento que el entrenador (Sergio Scariolo) cree en mí y siempre intento responder con trabajo y humildad, intentando ayudar a mis compañeros. Venir con la selección es algo totalmente diferente que jugar con mi club. Es algo especial. Estoy viviendo y jugando con un grupo increíble de jugadores. Queremos seguir trabajando, creciendo y ganando partidos para España. Haré lo que sea para este equipo", explica el jugador madrileño.

"El hecho de que la lista de jugadores haya crecido es muy importante para nuestro baloncesto", dijo Fernández: "Tenemos más jugadores que han tenido la oportunidad de venir al equipo nacional y esto es genial para la credibilidad del equipo y del sistema. Los grandes jugadores siempre merecieron estar aquí, pero nosotros también, como lo hemos demostrado con nuestros partidos y resultados ".

¿Se ve en la Copa del Mundo de China? Con su gran inicio de temporada, Jaime Fernández se ha colocado en las quinielas. "Soy consciente de que será duro estar en la Copa del Mundo. Estoy dando lo mejor de mí para estar allí, porque es un sueño. Es duro, pero nunca sabes. No me veía en el equipo nacional hace algunos años y ya tengo algunos partidos internacionales en mi haber. Entonces, me esforzaré más y seguiré trabajando y trabajando para ayudar a mi equipo y amigos", reflexiona Jaime, que fue campeón de Europa sub 16 y sub 18 con España.

"No puedo controlar las decisiones que no están bajo mi control. Lo que pase estará bien", remacha Jaime su alocución sobre sus posibilidades con la selección española. De momento, aún tiene una misión con el Unicaja antes de ponerse a las órdenes de Sergio Scariolo.