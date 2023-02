Jaime Fernández y una cuenta pendiente

Uno de los alicientes de la finalísima de Copa es el reencuentro de Jaime Fernández con el Unicaja, después de un partido de Liga en el Santiago Martín que levantó suspicacias por el trato del madrileño a los jugadores verdes, algunos gestos que no sentaron bien en Málaga, incluso un sector de la afición decidió ponerle la cruz a partir de ese día. Es un jugador que estuvo cuatro años en el Unicaja y dejó un grato recuerdo. Muestra su cariño por el club, aunque defienda otra cosa.

Hablaba en la previa una de las mayores amenazas, ahora, del Lenovo Tenerife y en un estado de forma magnífico en estas semanas. "La verdad que es muy especial por jugar otra final de la Copa, un sueño que se hace realidad, y jugar contra el Unicaja, sitio en el que disfruté durante cuatro temporadas, parecía que estaba escrito. Guardo un gran cariño a Málaga, su gente, creo que la ciudad y la afición se merecen lo que están viviendo, y muy contento porque puedan vivir esto, pero ahora defiendo al Lenovo Tenerife. Veo ese buen ambiente en el Carpena, les sigo mucho. A disfrutar de estos momentos, la final y poder ser uno de esos pocos afortunados que va jugar. Ir a por todas y ganar, sabiendo que el Unicaja está haciendo una gran temporada y una gran Copa, así que va a ser muy complicado y tendremos que dar todo para ganar. Es un equipo muy difícil, con una plantilla muy amplia. Brizuela hizo un partidazo contra el Barça, ayer no apareció tanto, significa que tienen muchas armas que cualquiera pueda hacerte un destrozo. Y nosotros hacer nuestro basket, defensivamente estamos muy bien, y en ataque tenemos nuestras armas. Va a ser un partido para disfrutar y ojalá nos la podamos llevar".

"El club ha ido creciendo cada año, este es un paso muy complicado de dar. Nos hemos ganado el derecho de poder darlo, es nuestra segunda final en una semana y estamos muy contento por que estamos haciendo. No es casualidad, tenemos un gran trabajo y equipo. Mi otra final de Copa tenía unas sensaciones muy diferentes a las que tenía hoy, estaba bastante fastidiado con los pies, y no la pude disfrutar como creo que lo puedo hacer esta. Me encuentro mucho mejor, también a nivel mental, por lo que creo que va a ser diferente. Este año se me está dando bien jugar finales, llevo tres, es algo que no te puedes acostumbrar porque es muy complicado llegar hasta aquí. Txus ha intentado copiar el sistema de Sergio Scariolo de cómo preparar los partidos, hay muchas similitudes, me ha venido muy bien estar con él. Es una oportunidad única, estoy bastante nervioso. He pasado momentos de lesiones, perder partidos de no saber por qué, lo que pretendo es hacer las cosas bien el día a día, ahora a saborear estos momentos buenos, ya el hecho de estar aquí", explicaba Jaime.