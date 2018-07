Jaime Fernández: "Soy tímido en persona, aunque en la pista soy un caradura"

"Soy muy tímido, aunque luego soy un caradura en la pista, me gusta jugar a descaro y no tengo miedo a nada". Jaime Fernández fue presentado en el campus del Unicaja Baloncesto, donde, rodeado de una gran multitud de niños de diferentes edades y que le dieron una cálida bienvenida. "Resulta perfecto estar en este equipo. Estoy muy contento y con ganas de empezar".

El que ha sido el segundo fichaje del Unicaja ha mostrado total tranquilidad en la pista del recinto: "No hay presión. Más que eso, estoy muy tranquilo y contento de estar en Málaga". El madrileño también se mostró humilde al agradecer al club la oportunidad que le ha dado y también al Andorra "la confianza depositada. No pienso en presiones, pienso a corto plazo, ya que siempre se me da bien. Así que voy a pensar en llegar en forma a la pretemporada".