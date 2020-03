Jaime Fernández: "De esto vamos a salir, el partido se va a ganar"

Los jugadores del Unicaja pasan de distinta manera el confinamiento. Hay quien lo hace en solitario, como Jaime Fernández, que en su casa del paseo marítimo Antonio Banderas pasa las horas mezclando el trabajo que le diseña el staff del Unicaja, con los ejercicios propios para mejorar de esos problemas en el Aquiles que le tenían de baja desde la Copa del Rey.

"Me despierto por las mañanas, me hago la comida, subo a la terraza a hacer ejercicios, me programo el plan de compras. Hago de amo de casa, facetime con los amigos, veo alguna serie, juego a la Play...", relataba en acb.com el exterior madrileño cómo lleva el confinamiento: "No te voy a engañar, es duro, mucho tiempo solo, es aburrido, hablo conmigo mismo. Pero hay que ver el lado positivo a esto, hay que encontrarse a uno mismo, hacer cosas que uno no estaba acostumbrado a hacer, apoyarse unos a otros. Tiene su lado bueno, no me había puesto tan al día con las comidas en casa. Tenemos a nuestro nutricionista, voy a comer por ahí bastante... Ahora no hay mucha calidad en la cocina, pero tengo orden".

"Lentejas, contramuslo de pollo, ensaladas a tutiplén, judías verdes con patatas, pescado... Me ayuda a la hora de hacer la comprar saber qué ingredientes comprar. Me he programado ya solo, comidas que yo sé hacer", explicaba sobre cuál es su menú y de dónde toma referencias: "Pau Ribas cocina porque vi un reportaje suyo, no sabía que Víctor Claver también lo hacía bien. La novia de Oriol Paulí hizo una receta con brócoli, pollo y carne que le copié, sale bien".

"Ahora he dejado de estudiar, no me veía con seguir con la carrera de INEF. Me gusta mucho la historia, por mera curiosidad, estoy repasando los apuntes de Segundo de Bachiller de Historia de España, por profundizar un poco más", explica Jaime sobre la parte más intelectual del confinamiento: "La última serie serie que vi fue de Narcos México y ahora estoy con Élite, es fácil de ver, entretenida y me ha gustado".

Por último, Jaime Fernándes acababa con un mensaje de apoyo; "Mucho ánimo a todo el mundo, estamos todos juntos. De esto vamos a salir, el partido se va a ganar. Hay que agradecer el sistema sanitario que tenemos y ojalá podamos salir de esto bien, aunque no sea pronto, pero bien".